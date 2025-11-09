La verticale d’Hauterive porte bien son nom

Une ascension intense et un temps idéal pour faire un tel effort. Plus de 220 participants ont affronté les 3,8 kilomètres et les 659 mètres de dénivelé pour rejoindre Chaumont lors de la verticale d’Hauterive dimanche. À l’arrivée, malgré la pente et même si les mollets ont été fortement sollicités, les coureurs avaient le sourire.

Notre reportage sur la ligne d’arrivée :