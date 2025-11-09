La verticale d’Hauterive porte bien son nom

Le tracé fait 3,8 km, ce qui peut sembler court, mais c’est sans compter sur les 659 mètres de dénivelé pour rallier Chaumont. L’édition 2025 s’est tenue dimanche matin. À l’issue de la compétition, les coureurs affichaient le sourire, tout comme l’organisateur.
Une ascension intense et un temps idéal pour faire un tel effort. Plus de 220 participants ont affronté les 3,8 kilomètres et les 659 mètres de dénivelé pour rejoindre Chaumont lors de la verticale d’Hauterive dimanche. À l’arrivée, malgré la pente et même si les mollets ont été fortement sollicités, les coureurs avaient le sourire.
Notre reportage sur la ligne d’arrivée :
Du côté de l’organisation, Patrick Christinat se dit pleinement satisfait du succès rencontré par cette édition. « Ça s'est très bien passé parce que les conditions sont vraiment superbes, contrairement à l'année passée où on a eu une météo qui était tout à fait exécrable. Donc, superbe, temps idéal pour monter », explique-t-il.
Bien que la course de la Coupe du Vignoble à Cortaillod se déroulait également ce dimanche, en même temps que la verticale, Patrick Christinat se montre très satisfait de la fréquentation.
Patrick Christinat : « Malgré la concordance de date avec la course du CEP à Cortaillod, on est content, tout se passe bien. »
Le record de la montée a été battu par le Boudrysan Mikko Erni, auteur d’un temps de 26’03’’. Il a devancé le Français Emilien Monnier-Benoit de 45’’ et le Haut-Valaisan Michael Pfanner de 1’17’’.
Chez les dames, la victoire est revenue à la Jurassienne Lena Beyeler en 32’18’’. Elle a précédé Tatiana Von Allmen de 15’’ et la Finlandaise Ruut Joensuu de 32’’. /yca