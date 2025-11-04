Le public invité à désigner l'athlète neuchâtelois de l'année

Les votes du public sont ouverts dès ce mardi. Les nominés du Prix du mérite du sport neuchâtelois ...
Le public invité à désigner l'athlète neuchâtelois de l'année

Les votes du public sont ouverts dès ce mardi. Les nominés du Prix du mérite du sport neuchâtelois 2025 sont connus. Athlète de l’année, espoir de l’année et équipe de l’année : la population est invitée à faire son choix dans trois catégories. 

Le Prix du mérite du sport neuchâtelois 2025 est lancé. La commission du jury du service cantonal des sports a dévoilé la liste des nominés dans trois catégories distinctes : Prix athlète de l’année, Prix espoir et Prix équipe de l’année. La population est invitée à désigner ses lauréats dès ce mardi. Elle a jusqu’au 15 novembre pour faire son choix.

La spécialiste de descente VTT Lisa Baumann avait été désignée Athlète de l’année 2024. L’orienteur Loïc Berger avait remporté le Prix espoir et les volleyeuses du NUC, le Prix équipe. Quels seront leurs successeurs ? La réponse tombera le 10 décembre, à La Chaux-de-Fonds, à l’occasion de la cérémonie de remise des récompenses, ouverte à un parterre d’invités.

Quatre prix supplémentaires seront encore attribués à cette occasion, ceux-ci ne font pas l'objet d'un vote du public : le Prix de la presse sportive neuchâteloise, le Prix entraîneur, dirigeant ou arbitre décerné par le Jury, le Prix spécial du Panathlon ainsi que le Prix club coup de cœur remis par la commission cantonale des sports. /mne



 

Actualités suivantes

La Kényane Obiri s'impose une 2e fois en un temps record

La Kényane Obiri s'impose une 2e fois en un temps record

Autres sports    Actualisé le 02.11.2025 - 18:19

Marius Dupraz sur le podium en Italie

Marius Dupraz sur le podium en Italie

Autres sports    Actualisé le 02.11.2025 - 17:39

Hug pour la 7e fois, Debrunner 3e

Hug pour la 7e fois, Debrunner 3e

Autres sports    Actualisé le 02.11.2025 - 17:05

Les Dodgers réussissent le doublé au bout du suspense

Les Dodgers réussissent le doublé au bout du suspense

Autres sports    Actualisé le 02.11.2025 - 06:35

Articles les plus lus

Les Dodgers forcent un match 7 face aux Blue Jays

Les Dodgers forcent un match 7 face aux Blue Jays

Autres sports    Actualisé le 01.11.2025 - 08:55

Les Dodgers réussissent le doublé au bout du suspense

Les Dodgers réussissent le doublé au bout du suspense

Autres sports    Actualisé le 02.11.2025 - 06:35

Hug pour la 7e fois, Debrunner 3e

Hug pour la 7e fois, Debrunner 3e

Autres sports    Actualisé le 02.11.2025 - 17:05

Marius Dupraz sur le podium en Italie

Marius Dupraz sur le podium en Italie

Autres sports    Actualisé le 02.11.2025 - 17:39

Périple argentin pour Christian Fatton

Périple argentin pour Christian Fatton

Autres sports    Actualisé le 31.10.2025 - 16:07

Les Dodgers forcent un match 7 face aux Blue Jays

Les Dodgers forcent un match 7 face aux Blue Jays

Autres sports    Actualisé le 01.11.2025 - 08:55

Les Dodgers réussissent le doublé au bout du suspense

Les Dodgers réussissent le doublé au bout du suspense

Autres sports    Actualisé le 02.11.2025 - 06:35

Hug pour la 7e fois, Debrunner 3e

Hug pour la 7e fois, Debrunner 3e

Autres sports    Actualisé le 02.11.2025 - 17:05

Plus de 850'000 billets vendus

Plus de 850'000 billets vendus

Autres sports    Actualisé le 29.10.2025 - 20:33

Italie: le port du casque devient obligatoire sur les pistes de ski

Italie: le port du casque devient obligatoire sur les pistes de ski

Autres sports    Actualisé le 31.10.2025 - 11:29

Périple argentin pour Christian Fatton

Périple argentin pour Christian Fatton

Autres sports    Actualisé le 31.10.2025 - 16:07

Les Dodgers forcent un match 7 face aux Blue Jays

Les Dodgers forcent un match 7 face aux Blue Jays

Autres sports    Actualisé le 01.11.2025 - 08:55