Le public invité à désigner l'athlète neuchâtelois de l'année

Le Prix du mérite du sport neuchâtelois 2025 est lancé. La commission du jury du service cantonal des sports a dévoilé la liste des nominés dans trois catégories distinctes : Prix athlète de l’année, Prix espoir et Prix équipe de l’année. La population est invitée à désigner ses lauréats dès ce mardi. Elle a jusqu’au 15 novembre pour faire son choix.

La spécialiste de descente VTT Lisa Baumann avait été désignée Athlète de l’année 2024. L’orienteur Loïc Berger avait remporté le Prix espoir et les volleyeuses du NUC, le Prix équipe. Quels seront leurs successeurs ? La réponse tombera le 10 décembre, à La Chaux-de-Fonds, à l’occasion de la cérémonie de remise des récompenses, ouverte à un parterre d’invités.

Quatre prix supplémentaires seront encore attribués à cette occasion, ceux-ci ne font pas l'objet d'un vote du public : le Prix de la presse sportive neuchâteloise, le Prix entraîneur, dirigeant ou arbitre décerné par le Jury, le Prix spécial du Panathlon ainsi que le Prix club coup de cœur remis par la commission cantonale des sports. /mne