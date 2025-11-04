Le dimanche trop rempli des coureurs à pied régionaux

Il y a collision dans l’agenda : deux compétitions de course à pied sont programmées dimanche 9 novembre à 10 heures sur le Littoral neuchâtelois, la Coupe du Vignoble et la Verticale d’Hauterive.

La Coupe du Vignoble existe depuis près d’un demi-siècle. Son parcours de 8km200 n’a jamais changé, il mène le peloton du Petit-Cortaillod à Bevaix et retour. La Verticale d’Hauterive est organisée pour la 11e fois ; elle conduit les coureurs du bord du lac à Chaumont, quasiment en ligne droite.

Ces deux compétitions régionales réunissent en moyenne deux à trois cents participants. Elle ne présente certes pas le même profil, mais elles attirent en majorité les mêmes coureurs de la région : « Cette collision de dates et réellement malheureuse, elle est le fruit d’un manque de communication dans le canton », insiste Patrick Christinat, l’organisateur de la Verticale d’Hauterive. « On rame pour essayer de maintenir des événements chouettes, cela ne nous aide pas. »