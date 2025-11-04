Le dimanche trop rempli des coureurs à pied régionaux

Il y a collision dans l’agenda : deux compétitions de course à pied sont programmées dimanche 9 novembre à 10 heures sur le Littoral neuchâtelois, la Coupe du Vignoble et la Verticale d’Hauterive.
La Coupe du Vignoble existe depuis près d’un demi-siècle. Son parcours de 8km200 n’a jamais changé, il mène le peloton du Petit-Cortaillod à Bevaix et retour. La Verticale d’Hauterive est organisée pour la 11e fois ; elle conduit les coureurs du bord du lac à Chaumont, quasiment en ligne droite.
Ces deux compétitions régionales réunissent en moyenne deux à trois cents participants. Elle ne présente certes pas le même profil, mais elles attirent en majorité les mêmes coureurs de la région : « Cette collision de dates et réellement malheureuse, elle est le fruit d’un manque de communication dans le canton », insiste Patrick Christinat, l’organisateur de la Verticale d’Hauterive. « On rame pour essayer de maintenir des événements chouettes, cela ne nous aide pas. »
Patrick Christinat : « On doit aussi s’intéresser aux autres. »
Il est vrai que la Coupe du Vignoble devait se tenir une semaine plus tôt, au Petit-Cortaillod. Mais son organisation entrait en conflit avec une course de caisse à savon. Elle a donc été repoussée au 9 novembre. Il n’était en revanche pas question d’annuler une épreuve historique. Organisée pour la première fois le 26 novembre 1978, elle se tient chaque hiver sur trois ou quatre manches. À l’époque, elle servait de décrassage pour les amateurs de cross : « On faisait beaucoup de cross en hiver les samedis. Le dimanche, on se retrouvait pour un décrassage au bord du lac. Et finalement, on s’est dit pourquoi ne pas en faire une course. »
Cas très rare : depuis l’origine de la course, les organisateurs de la Coupe du Vignoble ne réclament aucune finance d’inscription. Les coureurs versent à bien plaire une obole au chapeau.
Nago Hubert : « La gratuité de l’inscription constitue notre marque de fabrique. »
Coupe du Vignoble ou Verticale d’Hauterive : les coureurs à pied de la région n'auront que l'embarras du choix dimanche. Ils pourront encore s’inscrire sur place. /mne