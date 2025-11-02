Marius Dupraz sur le podium en Italie

Le golfeur neuchâtelois a terminé deuxième du Bognogno International Junior Open U18, à un ...
Marius Dupraz sur le podium en Italie

Le golfeur neuchâtelois a terminé deuxième du Bognogno International Junior Open U18, à un seul coup du vainqueur.

Marius Dupraz est en forme (photo : Shone Martin). Marius Dupraz est en forme (photo : Shone Martin).

Le Neuchâtelois de 17 ans Marius Dupraz a réalisé une excellente performance lors du Bogogno International Junior Open U18, joué sur l’exigeant parcours Bonora dans la banlieue de Turin. Cinquième à l’issue de la première journée, son dernier tour joué en 69 (-3 sous le PAR et meilleur score) lui a permis de croire à la victoire jusqu’au 18e trou, ponctué par un birdie. Au final, une belle deuxième place… à un seul coup du vainqueur. Une prestation prometteuse à l’aube de sa fin de saison et de ses quatre derniers tournois à jouer sur sol européen. /comm-vco 


Actualisé le

 

