Gioia Pace, la force tranquille

La Chaux-de-Fonnière Gioia Pace est la plus jeune à avoir intégré l’équipe nationale suisse de karaté. Elle y est parvenue cette année, à seulement 13 ans. Membre du Neuchâtel Karaté-Do, elle a commencé ce sport pour apprendre à se défendre face au harcèlement qu’elle subissait. Rencontre.
Quand une faiblesse devient une force. Gioia Pace a 13 ans et elle a intégré l’équipe de Suisse de karaté cette année. La Chaux-de-Fonnière est ainsi la plus jeune athlète de l’histoire du pays à atteindre le cadre national. Et c’est une voie qui n’était pas toute tracée pour elle. Victime de harcèlement, à l’école comme en dehors, elle a dû trouver une discipline qui lui permette de se défendre et de reprendre confiance en elle.
« Plus petite, je faisais de la natation et, un soir, dans les vestiaires, je me suis fait frapper. Ma maman a vu la scène. Depuis ce soir-là, elle voulait que j'apprenne à me défendre », explique la jeune fille. « Un soir, j'ai essayé le karaté, ça m'a plu, et c'est comme ça que c'est parti », ajoute-t-elle.
Gioia Pace : « Au karaté, il y a vraiment cette mentalité de respect et de discipline. Moi, j'aime beaucoup ça. » Notre interview avec la famille Pace :
Une famille qui se serre les coudes
La membre du Neuchâtel Karaté-Do, Gioia a donc commencé ce sport pour apprendre à se défendre face au harcèlement qu’elle subissait. Mais, au final, le karaté lui a apporté bien plus que cela — notamment une reconnaissance au niveau national.
Pour ses parents, Salvatore et Paolina, le karaté est une véritable école de vie, qui véhicule de belles valeurs de respect et de dépassement de soi. « Dans le karaté, il y a beaucoup de choses qui aident un jeune à grandir », explique la maman.
Les parents de Gioia sont aussi ses premiers supporters, et la jeune fille en est bien consciente : « J’ai que 13 ans, donc c’est eux qui sont obligés de me suivre partout et de me courir après », dit-elle, sourire en coin.
En plus des encouragements, ce sont également Paolina et Salvatore qui financent la carrière de leur fille. « Une saison coûte entre 25 000 et 30 000 francs », explique le papa. Il ajoute que la recherche de sponsors est compliquée, mais qu’il est très content, car plusieurs entreprises régionales soutiennent sa fille, ce qui aide énormément.
Notre interview de la famille Pace :
Gioia Pace participera aux finales suisses les 22 et 23 novembre à Sursee. Puis, début décembre, elle prendra part au tournoi Youth League à Venise, dans le but d’améliorer son ranking et d’augmenter ses chances d’être sélectionnée pour un grand tournoi. /yca