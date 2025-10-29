Gioia Pace, la force tranquille

Une famille qui se serre les coudes

La membre du Neuchâtel Karaté-Do, Gioia a donc commencé ce sport pour apprendre à se défendre face au harcèlement qu’elle subissait. Mais, au final, le karaté lui a apporté bien plus que cela — notamment une reconnaissance au niveau national.

Pour ses parents, Salvatore et Paolina, le karaté est une véritable école de vie, qui véhicule de belles valeurs de respect et de dépassement de soi. « Dans le karaté, il y a beaucoup de choses qui aident un jeune à grandir », explique la maman.

Les parents de Gioia sont aussi ses premiers supporters, et la jeune fille en est bien consciente : « J’ai que 13 ans, donc c’est eux qui sont obligés de me suivre partout et de me courir après », dit-elle, sourire en coin.

En plus des encouragements, ce sont également Paolina et Salvatore qui financent la carrière de leur fille. « Une saison coûte entre 25 000 et 30 000 francs », explique le papa. Il ajoute que la recherche de sponsors est compliquée, mais qu’il est très content, car plusieurs entreprises régionales soutiennent sa fille, ce qui aide énormément.