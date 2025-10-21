Terrain tout neuf pour le streethockey

Les travaux de remplacement du terrain du Streehockey club La Chaux-de-Fonds commencent cette ...
Terrain tout neuf pour le streethockey

Les travaux de remplacement du terrain du Streehockey club La Chaux-de-Fonds commencent cette semaine. La surface en dur sera remplacée par un sol synthétique. 

L'actuel surface en dur va être remplacée. (photo : Albin Tissier) L'actuel surface en dur va être remplacée. (photo : Albin Tissier)

Les travaux commencent cette semaine : Le Streethockey club La Chaux-de-Fonds a annoncé mardi que la pose d’une surface synthétique allait débuter sur son terrain de La Charrière. La Ville a donné son feu vert. Pour concrétiser ce projet, estimé à 50'000 francs, le SHCC avait lancé une opération de financement participatif et bénéficié aussi du soutien de différents partenaires.

En streethockey, les terrains synthétiques sont devenus la norme. A La Chaux-de-Fonds, cette nouvelle surface remplacera l’ancien terrain en dur. /comm-pif


Actualisé le

 

