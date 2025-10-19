La candidature neuchâteloise à la Fête fédérale de lutte suisse prend forme

Les autorités ont accueilli dimanche la commission d’experts du comité central de l’Association ...
Les autorités ont accueilli dimanche la commission d’experts du comité central de l’Association fédérale de lutte suisse à Colombier pour une première visite du site de la Plaine d’Areuse.

Le comité de candidature et les conseillers d’État Frédéric Mairy et Laurent Favre ont inauguré une fontaine en bois, symbole des fêtes de lutte suisse. (photo : comité de candidature neuchâtelois) Le comité de candidature et les conseillers d’État Frédéric Mairy et Laurent Favre ont inauguré une fontaine en bois, symbole des fêtes de lutte suisse. (photo : comité de candidature neuchâtelois)

Une étape importante pour la candidature neuchâteloise à la Fête fédérale de lutte suisse 2031. Le comité cantonal a reçu dimanche la commission d’experts de l’Association fédérale de lutte suisse (AFLS) sur le site proposé de la Plaine d’Areuse, entre lac et vignoble à Colombier. « Cette première visite technique marque le véritable coup d’envoi du projet cantonal », peut-on lire dans un communiqué du comité de candidature.

Selon le texte, huit délégués de l’AFLS ont découvert les contours du projet, notamment les concepts de mobilité et de transports imaginés pour accueillir l’un des plus grands événements sportifs du pays. Les conseillers d’État Frédéric Mairy et Laurent Favre ont pris part à la rencontre, qui a aussi permis d’inaugurer une fontaine symbolique en bois, à l’effigie du logo de la candidature.


Un projet soutenu par le canton

Le comité de candidature « Neuchâtel – Fête fédérale de lutte suisse 2031 », présidé par André Duvillard, réunit des représentants du sport, du tourisme et de l’administration cantonale. Soutenu par le Conseil d’État et le Fonds d’attributions cantonales de la Loterie Romande, il entend déposer un dossier complet répondant aux exigences de l’AFLS. La décision finale sur la ville hôte sera prise en mars 2027.

Organisée tous les trois ans, la Fête fédérale de lutte rassemble 270 lutteurs et plus de 200'000 visiteurs. Si Neuchâtel obtient l’édition 2031, le canton renouerait avec son histoire. Il avait accueilli la première Fête fédérale organisée en Suisse romande en 1908, selon le communiqué. /comm-gjo


 

