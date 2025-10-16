Joanna Ryter vise les mondiaux d’Ironman 2026

La pause forcée est loin derrière elle. Après une longue absence causée par une périostite tibiale l’an dernier, Joanna Ryter a fait son retour sur la scène de l’Ironman au début du mois d’avril au Texas. Sa participation à cet Ironman et à celui de Vitoria-Gasteiz, en Espagne, n’a pas suffi pour que la triathlète atteigne son objectif. Elle a raté sa qualification pour les championnats du monde qui se sont déroulés samedi à Hawaï. Elle ne le prend pas comme un échec et vise maintenant ceux de 2026. « J’étais déçue de ne pas y être, mais vu mon niveau actuel j’aurais fait office de figuration. Je préfère m’y rendre l’année prochaine avec un meilleur niveau. »

Le 16 novembre, la neuchâteloise prendra part à l’Ironman d’Arizona. Elle espère boucler ses 4km de natation, 180km de vélo et un marathon en course à pied dans un temps inférieur à neuf heures. C’est une course à laquelle elle n’a jamais participé, mais c’est loin d’être un problème pour elle : « Je me réjouis de découvrir un nouvel endroit, de nouveaux parcours, de nouvelles conditions. » Elle a d’ailleurs changé sa manière de s’entrainer, notamment grâce à son nouveau coach qui a amené un vent de fraicheur. Sa préparation est dorénavant axée sur la natation, un de ses points faibles qu’elle compensait autrefois avec la course à pied. Joanna Ryter.