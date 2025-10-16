Joanna Ryter vise les mondiaux d’Ironman 2026

La pause forcée est loin derrière elle. Après une longue absence causée par une périostite tibiale l’an dernier, Joanna Ryter a fait son retour sur la scène de l’Ironman au début du mois d’avril au Texas. Sa participation à cet Ironman et à celui de Vitoria-Gasteiz, en Espagne, n’a pas suffi pour que la triathlète atteigne son objectif. Elle a raté sa qualification pour les championnats du monde qui se sont déroulés samedi à Hawaï. Elle ne le prend pas comme un échec et vise maintenant ceux de 2026. « J’étais déçue de ne pas y être, mais vu mon niveau actuel j’aurais fait office de figuration. Je préfère m’y rendre l’année prochaine avec un meilleur niveau. »
Le 16 novembre, la neuchâteloise prendra part à l’Ironman d’Arizona. Elle espère boucler ses 4km de natation, 180km de vélo et un marathon en course à pied dans un temps inférieur à neuf heures. C’est une course à laquelle elle n’a jamais participé, mais c’est loin d’être un problème pour elle : « Je me réjouis de découvrir un nouvel endroit, de nouveaux parcours, de nouvelles conditions. » Elle a d’ailleurs changé sa manière de s’entrainer, notamment grâce à son nouveau coach qui a amené un vent de fraicheur. Sa préparation est dorénavant axée sur la natation, un de ses points faibles qu’elle compensait autrefois avec la course à pied. Joanna Ryter.
Joanna Ryter : « J’ai du plaisir dans chaque entraînement. »
En vue de décrocher sa qualification pour les mondiaux 2026, Joanna Ryter doit se classer parmi les trois premières, le 16 novembre en Arizona. En cas d’échec, elle aura jusqu’en juillet 2026 pour décrocher sa qualification lors d’un autre Ironman. Elle n’a pas encore arrêté son programme pour l’année prochaine.
Bien que les mondiaux restent l’objectif principal pour l’athlète de 31 ans, un autre élément reste essentiel pour elle : avoir du plaisir. « Ces deux dernières années, j’avais un peu perdu cette flamme et cette envie de faire de belles courses, mais aussi de faire de beaux entrainements. » /lmo