Jillian Aubert spécialiste de pole aérienne

La discipline sportive est reconnue par Swiss Olympic : La Neuchâteloise Jillian Aubert participera aux championnats du monde de pole aérienne, en Argentine. Elle livrera une exhibition libre sur sa barre verticale balançante.

Jillian Aubert en plein action. (Photo : J.Aubert). Jillian Aubert en plein action. (Photo : J.Aubert).

Ce sport est affilié à Swiss Olympic depuis le début de cette année : inspirée des exhibitions de cirque et du cabaret, la pole dance est devenue aujourd’hui une discipline sportive à part entière, qui possède ses propres fédérations nationale et internationale.

Le studio Acropole Neuchâtel avait récolté pas moins de seize médailles lors des premiers championnats de Suisse officiels, de ce printemps à Genève. Il s’est spécialisé dans ce sport, qui se subdivise, lui-même en trois disciplines : pole sport (soit une barre verticale fixe), pole aérienne (une barre verticale balançante avec un seul point d’appui au plafond) et le cerceau aérien. Ces trois disciplines font encore l’objet de deux catégories, l’une repose sur l’exécution de figures imposées et l’autre d’une chorégraphie libre accompagnée de musique.

La Neuchâteloise Jillian Aubert est championne nationale en titre de pole aérienne artistique. Et elle représentera la Suisse, aux championnats du monde le 23 octobre à Buenos Aires : « On retrouvera la pole aérienne dans le domaine du cirque à travers le mât balançant, qui est dérivé du mât chinois. »

Jillian Aubert : « Cela demande pas mal d’entraînement. »

En Argentine, Jillian Aubert livrera une chorégraphie de 3’52’’, accompagnée de musique, sur le thème du « futur dystopique ». Elle pourra laisse libre court à sa créativité : « J’adore cette recherche de nouvelles figures, de choses qui n’existent pas, que l’on n'a peut-être jamais vues ».

« C’est vraiment ce qui me plaît. » 

Jillian Aubert s’entraîne au Studio Acropole Neuchâtel sous les yeux de la directrice et coach, Camille Prenez, qui a longtemps fait de la compétition avant d’ouvrir sa propre salle d’entraînement : « Ce sport s’est démocratisé via ses studios de pole dance et il s’est progressivement distancié de sa réputation sulfureuse », relève Camille Perez. Un sport exigeant : « Cela demande un réel effort physique. Il faut beaucoup de force et beaucoup de souplesse », conclut de son côté Jillian Aubert. /mne 

Camille Prenez : « Cela ne s’apprend pas sans être encadré. »

