Jillian Aubert spécialiste de pole aérienne

Ce sport est affilié à Swiss Olympic depuis le début de cette année : inspirée des exhibitions de cirque et du cabaret, la pole dance est devenue aujourd’hui une discipline sportive à part entière, qui possède ses propres fédérations nationale et internationale.

Le studio Acropole Neuchâtel avait récolté pas moins de seize médailles lors des premiers championnats de Suisse officiels, de ce printemps à Genève. Il s’est spécialisé dans ce sport, qui se subdivise, lui-même en trois disciplines : pole sport (soit une barre verticale fixe), pole aérienne (une barre verticale balançante avec un seul point d’appui au plafond) et le cerceau aérien. Ces trois disciplines font encore l’objet de deux catégories, l’une repose sur l’exécution de figures imposées et l’autre d’une chorégraphie libre accompagnée de musique.

La Neuchâteloise Jillian Aubert est championne nationale en titre de pole aérienne artistique. Et elle représentera la Suisse, aux championnats du monde le 23 octobre à Buenos Aires : « On retrouvera la pole aérienne dans le domaine du cirque à travers le mât balançant, qui est dérivé du mât chinois. »