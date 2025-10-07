La 3e édition de la Corrida Raiffeisen sur les rails

Pour le reste, le visage de cette troisième édition de la Corrida Raiffeisen est identique à l’an dernier. Les participants sont également invités à prendre part à la parade de Noël, en courant déguisés, de préférence en père Noël. Les plus jeunes auront aussi droit à leur départ sur des distances évidemment plus modestes, tout comme les amateurs de Walking.

Et pour mieux se préparer, les organisateurs proposeront, aux coureurs qui s’inscrivent rapidement, un plan d’entraînement entièrement conçu par Loanne Duvoisin. Ce programme s’étale sur six semaines jusqu’à la course. Mais la collaboration de la triathlète neuchâteloise ne s’arrête pas là : « Loanne Duvoisin participera également à une séance d’entraînement au cours de laquelle il sera possible de lui demander des conseils », relève Pauline Roy, représentante du partenaire de la Corrida.