La 3e édition de la Corrida Raiffeisen sur les rails

Courir au cœur de la vieille ville le jour de la St-Nicolas : la 3e édition de la Corrida Raiffeisen a lieu le 6 décembre, à Neuchâtel. Légèrement modifié, le parcours conduira le peloton jusque dans « les jardins du château ».
Les inscriptions sont ouvertes : la 3e édition de la Corrida Raiffeisen se tiendra samedi 6 décembre à Neuchâtel, le jour de la Saint-Nicolas. Les organisateurs ont fait les présentations mardi. Leur manifestation s’inscrit dans la tradition des corridas urbaines de fin d’année. Elle se déroule au cœur de la vieille ville sur un parcours de 2,4 km à couvrir au maximum trois fois pour les catégories adultes, au lieu de quatre comme l’an dernier. La distance totale demeure similaire : elle est de 7,2 kilomètres. La boucle originelle a été rallongée en conséquence : « On a de plus en plus de monde. Les rues sont étroites et les magasins sont encore ouverts. On voulait prévenir des accidents et éviter des attroupements de coureurs dans des contours serrés », explique Michel Sintz, le concepteur du tracé. « La boucle se prolonge à l’ouest jusque dans le parc de la Collégiale ».
Michel Sintz : « Le parcours commence à devenir étroit. »
Pour le reste, le visage de cette troisième édition de la Corrida Raiffeisen est identique à l’an dernier. Les participants sont également invités à prendre part à la parade de Noël, en courant déguisés, de préférence en père Noël. Les plus jeunes auront aussi droit à leur départ sur des distances évidemment plus modestes, tout comme les amateurs de Walking.
Et pour mieux se préparer, les organisateurs proposeront, aux coureurs qui s’inscrivent rapidement, un plan d’entraînement entièrement conçu par Loanne Duvoisin. Ce programme s’étale sur six semaines jusqu’à la course. Mais la collaboration de la triathlète neuchâteloise ne s’arrête pas là : « Loanne Duvoisin participera également à une séance d’entraînement au cours de laquelle il sera possible de lui demander des conseils », relève Pauline Roy, représentante du partenaire de la Corrida.
Pauline Roy : « Deux plans d’entraînement sont proposés, l’un pour les débutants, l’autre pour des coureurs confirmés. »
La Corrida Raiffeisen sera jumelée cette année avec une autre corrida, qui se tient deux semaines plus tôt, le 22 novembre, à la Grande-Béroche, la B-Run : « Le but était de créer un challenge entre nos deux courses. Nous établirons un classement général commun », dévoile Kevin Burgat, le responsable de la B-Run, une manifestation organisée pour la deuxième fois.
Kevin Burgat : « L’idée est de motiver les participants à prendre part aux deux courses. »
Quelque 700 coureurs ont pris part à la Corrida Raiffeisen l'an dernier. Les organisateurs espèrent se rapprocher des mille cette année. /mne