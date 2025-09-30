Bastien et Chloé Lambercier en or aux mondiaux de Xterra

Loanne Duvoisin n’est pas l’unique triathlète neuchâteloise a être montée sur la plus haute marche du podium des championnats du monde de Xterra, samedi à Molveno, en Italie. Elle a été imitée par deux membres du Tri4Fun Val-de-Ruz, Bastien et Chloé Lambercier, dans la catégorie des moins de 16 ans.

Chloé Lambercier s’est imposée pour six petites secondes dans les Dolomites, devant la Belge Apolline Ramboux. La jeune vaudruzienne a avalé 400m de natation, 8km de VTT et 2,7km de course à pied en 38’17’’. En tête après la partie cycliste, 15 secondes devant sa dauphine, elle a donc réussi à conserver une toute petite marge d’avance pour enlever l’or.

Son frère Bastien a été tout aussi brillant. Il a creusé un écart plus conséquent sur tous ses poursuivants. Il a bouclé son triathlon en 33’43’’ avec 36 secondes d’avance sur le Portugais, Afonso Silva, deuxième, et 48 secondes sur le Belge Laurent Kral, médaillé de bronze.

Ces championnats du monde de Xterra ont rassemblé, chez les jeunes, 102 triathlètes en provenance d’une vingtaine de nations. /comm-mne