Le streethockey refait surface à La Chaux-de-Fonds

Le Streethockey club La Chaux-de-Fonds fêtera son 25e anniversaire l’année prochaine. Ce quart de siècle d’existence sera marqué par le changement de sa surface de jeu. Le terrain actuel de La Charrière est en béton ; il sera remplacé par une composante en plastique. Ce projet est devisé à près de 50'000 francs. Son financement a été trouvé. L’appel à des sponsors et l’opération de recherche de fonds ont été couronnés de succès.
Commandé au Canada, le nouveau terrain a été livré en plaques à La Chaux-de-Fonds. Il n’attend plus que des conditions climatiques favorables pour être posé. L’opération est délicate et elle est reportée à l’année prochaine. Mais ce qui est sûr, c’est que le Streethockey club La Chaux-de-Fonds pourra évoluer sur une surface qui correspond aux normes modernes et internationales : « Sur les dix équipes de Ligue A, en Suisse, il y en a déjà huit qui possèdent ce genre de surface. Nous devenons donc l’exception », explique le plus ancien joueur du club, encore en activité, Gregory Ferrington. « Cette évolution existe déjà depuis une dizaine d’années en Tchéquie ou en Slovaquie, deux pays qui sont à la pointe de ce sport. Au Canada ou aux Etats-Unis, c’est tout simplement la norme. »
Grégory Ferrington : « Il peut juste y avoir une petite différence entre les surfaces intérieures et extérieures. »
Pour pratiquer le streethockey, les surfaces en béton sont donc progressivement abandonnées ou, à priori, elles n'ont même jamais existé outre-Atlantique. Les terrains à composantes plastique constituent la norme : « Celles-ci présentent à mes yeux un triple avantage. Elles permettent déjà de ménager les articulations et d’absorber les chocs. Dans un deuxième temps, la vitesse et la fluidité du jeu s’en trouvent améliorées. Finalement, c’est aussi profitable à l’image de notre sport, cela lui confère son identité propre », plaide Grégory Ferrington
« Le streethockey souffre parfois de l’image d’un sport de seconde zone. »
Outre la perspective de posséder un nouveau terrain, Grégory Ferrington se réjouit aussi du renouveau qui règne autour du club : « Notre effectifs de juniors est en hausse et nous avons pu ainsi inscrire une équipe en championnat des moins de 18 ans. »/mne