Le streethockey refait surface à La Chaux-de-Fonds

Le Streethockey club La Chaux-de-Fonds fêtera son 25e anniversaire l’année prochaine. Ce quart de siècle d’existence sera marqué par le changement de sa surface de jeu. Le terrain actuel de La Charrière est en béton ; il sera remplacé par une composante en plastique. Ce projet est devisé à près de 50'000 francs. Son financement a été trouvé. L’appel à des sponsors et l’opération de recherche de fonds ont été couronnés de succès.

Commandé au Canada, le nouveau terrain a été livré en plaques à La Chaux-de-Fonds. Il n’attend plus que des conditions climatiques favorables pour être posé. L’opération est délicate et elle est reportée à l’année prochaine. Mais ce qui est sûr, c’est que le Streethockey club La Chaux-de-Fonds pourra évoluer sur une surface qui correspond aux normes modernes et internationales : « Sur les dix équipes de Ligue A, en Suisse, il y en a déjà huit qui possèdent ce genre de surface. Nous devenons donc l’exception », explique le plus ancien joueur du club, encore en activité, Gregory Ferrington. « Cette évolution existe déjà depuis une dizaine d’années en Tchéquie ou en Slovaquie, deux pays qui sont à la pointe de ce sport. Au Canada ou aux Etats-Unis, c’est tout simplement la norme. »