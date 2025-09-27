Loanne Duvoisin championne du monde 

La triathlète vaudruzienne a été sacrée samedi à Molveno lors des mondiaux de Xterra. Elle ...
Loanne Duvoisin championne du monde 

La triathlète vaudruzienne a été sacrée samedi à Molveno lors des  mondiaux de Xterra. Elle a fait la différence en course à pied, terminant avec plus de 4 minutes d'avance sur sa dauphine.

C'est sur la partie course à pied que Loanne Duvoisin a excellé. ( photo d'archive)  C'est sur la partie course à pied que Loanne Duvoisin a excellé. ( photo d'archive) 

Loanne Duvoisin se pare de l’or aux championnats du monde de Xterra de Molveno en Italie. Déjà vainqueure du short track (0,4 km de natation, 8km de VTT et 3km de course à pied) ce jeudi, la triathlète vaudruzienne a également dominé les débats  sur la distance principale de la discipline (1,5 km de natation, 32km de VTT et 10km de course à pied), samedi dans les Dolomites .

Elle a fait la différence en course à pied. L’athlète des Geneveys-sur-Coffrane termine la course avec plus de 4 minutes d’avance ( 4'11'') sur sa dauphine la Française Solenne Billouin. /Ave



 

