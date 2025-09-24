Les travaux d'Hercule de deux trailers neuchâtelois

Les championnats du monde de trail sont au bout de la route, à Canfranc dans les Pyrénées espagnoles. Deux coureurs à pied neuchâtelois, Ariane Wilhem et Loïc Berger, défendront les couleurs de la Suisse lors de ce rendez-vous planétaire programmé de jeudi à dimanche.

Mais ils seront engagés dans deux compétitions au format très différent : Ariane Wilhem s’alignera dans le trail long sur plus de 80 kilomètres. En junior, Loïc Berger mènera, lui, un tout autre contre combat : intitulé « up and down », le parcours propose d’avaler 400 mètres de dénivelé en seulement 7,5 kilomètres. L’effort est violent, la pente très raide et la descente tout autant : « C’est assez brutal et vraiment intense. La montée est courte et la descente nécessite quelques notions techniques. C’est assez intéressant », relativise le jeune coureur de Cormondrèche.