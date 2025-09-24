Les travaux d'Hercule de deux trailers neuchâtelois

Deux athlètes neuchâtelois seront engagés aux championnats du monde de trail, à la fin de cette semaine en Espagne : Ariane Wilhem s’attend à courir plus de 12 heures dans les Pyrénées. L’effort de Loïc Berger sera bien plus court, mais violent.
Les championnats du monde de trail sont au bout de la route, à Canfranc dans les Pyrénées espagnoles. Deux coureurs à pied neuchâtelois, Ariane Wilhem et Loïc Berger, défendront les couleurs de la Suisse lors de ce rendez-vous planétaire programmé de jeudi à dimanche.
Mais ils seront engagés dans deux compétitions au format très différent : Ariane Wilhem s’alignera dans le trail long sur plus de 80 kilomètres. En junior, Loïc Berger mènera, lui, un tout autre contre combat : intitulé « up and down », le parcours propose d’avaler 400 mètres de dénivelé en seulement 7,5 kilomètres. L’effort est violent, la pente très raide et la descente tout autant : « C’est assez brutal et vraiment intense. La montée est courte et la descente nécessite quelques notions techniques. C’est assez intéressant », relativise le jeune coureur de Cormondrèche.
Loïc Berger : « Je vise un top 10, c’est assez ambitieux de ma part. »
Loïc Berger sera en lice dimanche sur le coup de 10h30 alors qu’Ariane Wilhem sera au départ du trail long, tôt samedi matin. Sa course comprendra 82 kilomètres pour 5’700 mètres de dénivelé. Comme pour Loïc Berger, le parcours de la Vaudruzienne s’annonce technique et pentu : « Il y aura beaucoup de passage de cailloux. Donc un trail qui va prendre, en tous les cas pour moi, 12 à 13 heures plutôt que 10 heures comme habituellement sur une telle distance. »
Ariane Wilhem : « C’est un parcours qui devrait me convenir. »
Championnats d’Europe et du monde confondus, Ariane Wilhem honore pour la sixième année consécutive une sélection de Swiss Athletics. La Vaudruzienne s’inscrit comme une spécialiste réputée de l’ultratrail. Elle ne craint pas la distance et la durée de l’effort : « Pour moi, ce n’est que du plaisir de courir, d’être dehors, de découvrir différents endroits. Après, il est vrai que pendant les 12 heures de course, il y a forcément des périodes de haut et de bas. Et on doit passer à côté de ces moments de moins bien. »
Ariane Wilhem : « Le plaisir dans l’endurance, il est plus doux. »
Loïc Berger court donc dans un autre registre qu’Ariane Wilhem. Le jeune neuchâtelois a amassé un total de cinq médailles, en l’espace de deux éditions, aux championnats du monde juniors de course d’orientation. Il est engagé sur plusieurs fronts. La charge de travail est lourde et elle n’est pas toujours sans conséquence sur la santé de l’athlète, même à 19 ans : « La préparation et la forme n’étaient pas parfaites. J’ai eu pas mal de petites blessures cet été. Mentalement, cela peut devenir compliqué. Il faut revoir ses objectifs à la baisse. Mais, si on est bien entouré et qu’on est patient, cela fonctionne. »
Loïc Berger : « Il faut savoir être sage, écouter son corps. »
Sur l’ensemble des épreuves proposées, les championnats du monde trail de Canfranc rassemblent quelque 1'600 athlètes en provenance de 73 pays. /mne