Mondiaux d’athlétisme : bilan suisse très positif

Les Championnats du monde d’athlétisme de Tokyo se sont achevés ce dimanche. Ancienne athlète ...
Mondiaux d’athlétisme : bilan suisse très positif

Les Championnats du monde d’athlétisme de Tokyo se sont achevés ce dimanche. Ancienne athlète et consultante pour la RTS, Lea Sprunger a été impressionnée par le titre de Ditaji Kambundji, preuve que l’athlétisme suisse vit une période faste. Et ça ne fait que commencer !

Ditaji Kambundji a été titrée championne du monde du 100m haies à Tokyo. Le moment fort de ces Mondiaux pour Lea Sprunger. (Photo : AP Photo/Petr David Josek.) Ditaji Kambundji a été titrée championne du monde du 100m haies à Tokyo. Le moment fort de ces Mondiaux pour Lea Sprunger. (Photo : AP Photo/Petr David Josek.)

Clap de fin pour les Mondiaux d’athlétisme de Tokyo. La compétition s’est achevée ce dimanche au Japon, sous une pluie battante. Le bilan global et suisse est très positif, selon Lea Sprunger. L’ancienne athlète vaudoise, consultante de la RTS, se réjouit de voir l’athlétisme helvétique à l’un de ses meilleurs niveaux. « On parle de déception avec une 4e place », chose inimaginable il y a encore quelques années, rigole Lea Sprunger, faisant référence à la médaille en chocolat de l’Appenzellois Simon Ehammer au saut en longueur. « On a des athlètes qui sont ambitieux maintenant, avec l’envie de décrocher des médailles au niveau mondial », relève l’ancienne athlète.

Lea Sprunger : « On était à deux doigts de marquer l’histoire ! »

Ecouter le son

Et malgré des performances impressionnantes, des finish haletants et des rebondissements, Lea Sprunger gardera, presque logiquement, en mémoire un moment historique pour l’athlétisme suisse : la finale du 100m haies féminin et le titre pour la Bernoise Ditaji Kambundji.

« Elle a vraiment livré une prestation parfaite pendant ces Championnats du monde. »

Ecouter le son

L’avenir de l’athlétisme suisse semble donc entre de bonnes mains, car les jeunes performent. Ditaji Kambundji n’a que 23 ans, Audrey Werro, qui avait des ambitions de médaille sur le 800m, n’a pour sa part que 21 ans, rappelle Lea Sprunger. De bon augure pour la suite ! /lgn


