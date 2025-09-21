Mondiaux d’athlétisme : bilan suisse très positif

Clap de fin pour les Mondiaux d’athlétisme de Tokyo. La compétition s’est achevée ce dimanche au Japon, sous une pluie battante. Le bilan global et suisse est très positif, selon Lea Sprunger. L’ancienne athlète vaudoise, consultante de la RTS, se réjouit de voir l’athlétisme helvétique à l’un de ses meilleurs niveaux. « On parle de déception avec une 4e place », chose inimaginable il y a encore quelques années, rigole Lea Sprunger, faisant référence à la médaille en chocolat de l’Appenzellois Simon Ehammer au saut en longueur. « On a des athlètes qui sont ambitieux maintenant, avec l’envie de décrocher des médailles au niveau mondial », relève l’ancienne athlète.