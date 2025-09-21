Christian Fatton est inarrêtable

L’ultramarathonien neuchâtelois a remporté la TransSwissRun. Une course de 508 km avec 10'000 ...
L’ultramarathonien neuchâtelois a remporté la TransSwissRun. Une course de 508 km avec 10'000 mètres de dénivelé positif entre Chancy et Müstair.

Christian Fatton a remporté la TransSwissRun jeudi entre Chancy et Müstair. (Photo: Christian Fatton) Christian Fatton a remporté la TransSwissRun jeudi entre Chancy et Müstair. (Photo: Christian Fatton)

Nouvelle performance XXL pour Christian Fatton. L’ultramarathonien neuchâtelois s’est imposé sur la TransSwissRun : une course de 508 km non-stop de Chancy à Müstair avec 10'000 mètres de dénivelé positif en passant par 5 cols alpins (Jaunpass, Susten, Oberalb, Albula et Ofenpass). Malgré quelques problèmes articulaires avant le départ, Christian Fatton a terminé premier, avec peu d’heures de sommeil tout au long de son périple. Parti dimanche dernier, il est arrivé mercredi, après 4 jours, 5 heures et 51 minutes de course. /comm-lgn


