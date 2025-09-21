Nouvelle performance XXL pour Christian Fatton. L’ultramarathonien neuchâtelois s’est imposé sur la TransSwissRun : une course de 508 km non-stop de Chancy à Müstair avec 10'000 mètres de dénivelé positif en passant par 5 cols alpins (Jaunpass, Susten, Oberalb, Albula et Ofenpass). Malgré quelques problèmes articulaires avant le départ, Christian Fatton a terminé premier, avec peu d’heures de sommeil tout au long de son périple. Parti dimanche dernier, il est arrivé mercredi, après 4 jours, 5 heures et 51 minutes de course. /comm-lgn
Christian Fatton est inarrêtable
L’ultramarathonien neuchâtelois a remporté la TransSwissRun. Une course de 508 km avec 10'000 ...
RTN
Actualités suivantes
SailGP: l'équipage suisse sur le podium provisoire à Genève
Autres sports • Actualisé le 20.09.2025 - 17:31
Articles les plus lus
Mondiaux de Tokyo: les relais suisses entrent en lice
Autres sports • Actualisé le 20.09.2025 - 04:23
SailGP: l'équipage suisse sur le podium provisoire à Genève
Autres sports • Actualisé le 20.09.2025 - 17:31
Mondiaux de Tokyo: les relais suisses entrent en lice
Autres sports • Actualisé le 20.09.2025 - 04:23
Mondiaux: Femke Bol et Rai Benjamin sacrés sur 400 m haies
Autres sports • Actualisé le 19.09.2025 - 15:01
Un quatrième titre mondial pour Noah Lyles sur 200 m
Autres sports • Actualisé le 19.09.2025 - 15:39
Mondiaux de Tokyo: les relais suisses entrent en lice
Autres sports • Actualisé le 20.09.2025 - 04:23