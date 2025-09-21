Christian Fatton est inarrêtable

Nouvelle performance XXL pour Christian Fatton. L’ultramarathonien neuchâtelois s’est imposé sur la TransSwissRun : une course de 508 km non-stop de Chancy à Müstair avec 10'000 mètres de dénivelé positif en passant par 5 cols alpins (Jaunpass, Susten, Oberalb, Albula et Ofenpass). Malgré quelques problèmes articulaires avant le départ, Christian Fatton a terminé premier, avec peu d’heures de sommeil tout au long de son périple. Parti dimanche dernier, il est arrivé mercredi, après 4 jours, 5 heures et 51 minutes de course. /comm-lgn