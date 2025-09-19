L’UC Corcelles-Cormondrèche attire les foules

L’unihockey plaît de plus en plus dans le pays et ça se confirme à Corcelles-Cormondrèche. Le club du Littoral voit arriver de nombreux jeunes, tentés par ce sport notamment grâce à sa première équipe. Les Wallabys viennent d’entamer leur 2e saison en 1re ligue grand terrain. Les joueurs de Grégoire Schneider ont d’ailleurs commencé l’exercice par une victoire 8-6 contre Berne, en signant une remontada avec beaucoup de caractère. De bon augure pour une 2e saison de tous les dangers, selon le co-président de l’UC Corcelles-Cormondrèche (UCCC) Julien Guggisberg. « C’est l’année où il faut confirmer », clame celui qui est également joueur de la 1re équipe. « L’essentiel c’est de faire une bonne deuxième saison en 1re ligue, de s’y installer. Et si on arrive à faire ça en arrivant à se maintenir en passant par les play-off, ce sera déjà une belle confirmation. »

Pour ce faire, les Wallabys peuvent compter sur un effectif stable, avec notamment la prolongation de son mercenaire finlandais Antti Suoraniemi. Un joueur d’expérience qui met également ses connaissances au profit des jeunes en allant fréquemment leur distiller des conseils, explique Julien Guggisberg. Le staff a également évolué : si Grégoire Schneider est toujours à la tête de l’équipe, son assistant Raphael Rognon a été remplacé par deux hommes aux profils très différents. Tout d’abord un visage connu du club : Florian Billod, ancien gardien de l’UCCC, qui a évolué au plus haut niveau en Suisse alémanique et qui a déjà coaché les Wallabys. Le second vient du hockey sur glace : David Cevey a notamment œuvré dans différentes équipes de l’élite féminine. « Il apporte un regard extérieur, différent », estime Julien Guggisberg.