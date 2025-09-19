L’UC Corcelles-Cormondrèche attire les foules

Le club d’unihockey du Littoral connaît un engouement très fort. De nombreux jeunes rejoignent les Wallabys. Ils sont portés par une première équipe qui repart pour une deuxième saison en 1re ligue grand terrain avec l’objectif de confirmer.
L’unihockey plaît de plus en plus dans le pays et ça se confirme à Corcelles-Cormondrèche. Le club du Littoral voit arriver de nombreux jeunes, tentés par ce sport notamment grâce à sa première équipe. Les Wallabys viennent d’entamer leur 2e saison en 1re ligue grand terrain. Les joueurs de Grégoire Schneider ont d’ailleurs commencé l’exercice par une victoire 8-6 contre Berne, en signant une remontada avec beaucoup de caractère. De bon augure pour une 2e saison de tous les dangers, selon le co-président de l’UC Corcelles-Cormondrèche (UCCC) Julien Guggisberg. « C’est l’année où il faut confirmer », clame celui qui est également joueur de la 1re équipe. « L’essentiel c’est de faire une bonne deuxième saison en 1re ligue, de s’y installer. Et si on arrive à faire ça en arrivant à se maintenir en passant par les play-off, ce sera déjà une belle confirmation. »
Pour ce faire, les Wallabys peuvent compter sur un effectif stable, avec notamment la prolongation de son mercenaire finlandais Antti Suoraniemi. Un joueur d’expérience qui met également ses connaissances au profit des jeunes en allant fréquemment leur distiller des conseils, explique Julien Guggisberg. Le staff a également évolué : si Grégoire Schneider est toujours à la tête de l’équipe, son assistant Raphael Rognon a été remplacé par deux hommes aux profils très différents. Tout d’abord un visage connu du club : Florian Billod, ancien gardien de l’UCCC, qui a évolué au plus haut niveau en Suisse alémanique et qui a déjà coaché les Wallabys. Le second vient du hockey sur glace : David Cevey a notamment œuvré dans différentes équipes de l’élite féminine. « Il apporte un regard extérieur, différent », estime Julien Guggisberg.
La 1re équipe de l’unihockey club Corcelles-Cormondrèche jouera son 2e match de la saison dimanche contre les Hornets de Schönbühl à 17h.
Un club qui ne cesse de grandir
À l’image de Swiss Unihockey, qui a enregistré de nouveaux records de licences et d’équipes lors de la saison 2024/2025, l’UCCC voit lui aussi son nombre de membres augmenter. Ils sont 250 actuellement, indique Julien Guggisberg. « Notre secrétariat reçoit chaque semaine plusieurs demandes, en particulier des tout jeunes », précise le co-président du club du Littoral. Conséquence en juniors E, dès huit ans : « On a dû faire deux équipes », sourit-il. « On a aussi créé une école d’unihockey pour les enfants dès 6 ans », explique Julien Guggisberg.
Mais qui dit plus de membres et plus d’équipes, dit plus de besoins. Julien Guggisberg identifie deux défis principaux : les infrastructures et les entraîneurs. Pour le premier, trouver des salles « est plus important dès le moment où on passe en grand terrain, notamment pour les M14 », précise-t-il. Quant aux entraîneurs : « C’est important pour le club d’être capable de renouveler le bassin des coaches disponibles ». Ainsi, des jeunes joueurs ont la possibilité, dès 14-15 ans, d’entraîner des équipes sous la supervision d’un adulte et peuvent ainsi « acquérir des compétences de coaching », relève Julien Guggisberg.
Pour le moment, Julien Guggisberg voit en ces défis que du positif. Les limites ne sont pas encore atteintes et les solutions existent. En tout cas les 11 membres du comité de l’unihockey club Corcelles-Cormondrèche travaillent d’arrache-pied pour permettre au plus grand nombre de pratiquer ce sport. /lgn