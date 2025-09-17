Marin chaux-de-fonnier au départ de la mini-transat

L’obstination de Nicolas Schmid a fini par payer. Le skipper chaux-de-fonnier sera au départ de la Boulagère mini-transat en solitaire, dimanche 21 septembre aux Sables-d’Olonne, en Vendée. Passionné par la voile en haute mer, ce quadragénaire compte rejoindre la Guadeloupe, terme de son épopée, en un mois. Les 90 navigateurs au départ prennent le large avec une embarcation du même type : une coquille de noix de 6 mètres 50, comme l’impose le règlement.

Nicolas Schmid s’était inscrit pour l’édition de 2021 de cette course, mais elle avait été annulée en raison du Covid. Il n’avait pas pu se préparer pour l’édition 2023. Et encore moins la financer puisque le budget d’une telle opération est supérieur à 100'000 francs. Aujourd’hui, il peut enfin se lancer : « C’est un rêve, mais c’est surtout un aboutissement et de la ténacité. Par moment, je me demandais si mon entêtement était complètement stupide ou aberrant. Mais là, je n’ai plus aucun doute, j’y suis. »