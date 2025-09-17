L'aviron se conjugue en priorité au féminin

L’âge est très vénérable : la Société nautique de Neuchâtel fêtera ses 140 ans, dimanche, jour pour jour. Fondée le 21 septembre 1885, la SNN s’est spécialisée dans l’aviron au fil du temps, abandonnant les autres sports nautiques.

L’histoire du club est marquée par deux faits d’arme : la médaille de bronze remportée par son membre le plus éminent, Denis Oswald, lors des Jeux olympiques de 1968 à Mexico. Par la suite, Denis Oswald est devenu président de la Fédération internationale des sociétés d’aviron et membre du Comité international olympique.

Le second élément significatif de l’histoire de la SNN a trait à son ouverture aux femmes, à priori longtemps interdites de rames : cette reconnaissance officielle a été inscrite dans les statuts du club en 1975. Et aujourd’hui, la tendance est inversée, les femmes sont devenues majoritaires : « On a plus de personnes féminines que masculines qui commencent à ramer, dans tous nos cours d’initiation et de formation », relate Elisabeth Herzig, monitrice du club. « Je pense que les femmes recherchent plus la pratique d’un sport de bien-être, de loisirs que le partage d’une activité entre amis comme le football. Elles se disent, je veux faire quelque chose pour moi, pour mon fitness ».