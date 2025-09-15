L’apprentissage se poursuit pour les véliplanchistes neuchâtelois

Chloé Huguenin, Noam Kobel et Loïc Huguenin ont pu découvrir la catégorie des U23 lors des ...
L’apprentissage se poursuit pour les véliplanchistes neuchâtelois

Chloé Huguenin, Noam Kobel et Loïc Huguenin ont pu découvrir la catégorie des U23 lors des Championnats du monde de planche à voile olympique. Ils reviennent de Portimao au Portugal avec respectivement un 41e, 52e et 53e rang.

Chloé Huguenin était la seule Suissesse sélectionnée par Swiss Sailing pour ces Mondiaux. (Photo : sailingenergy) Chloé Huguenin était la seule Suissesse sélectionnée par Swiss Sailing pour ces Mondiaux. (Photo : sailingenergy)

Les jeunes véliplanchistes neuchâtelois sont partis à la découverte d’une nouvelle catégorie d’âge aux Championnats du monde de planche à voile olympique. Sur l’océan atlantique, au sud du Portugal à Portimao, Chloé Huguenin, Noam Kobel et Loïc Huguenin ont pris part à 19 manches chez les moins de 23 ans. Pour Chloé Huguenin et Noam Kobel, âgés tous deux de 19 ans, il s’agissait de la découverte de leur nouvelle catégorie. La Bevaisanne termine au 41e rang et son coéquipier du Neuchâtel Funboard Team au 52e. Le saut a été encore plus grand pour Loïc Huguenin. À seulement 17 ans, et évoluant encore en U19, le Bevaisan a également pu prendre part à ces compétitions afin de s’habituer à la catégorie supérieure et apprendre sur la planche adulte. Il a pris une très encourageante 53e place sur 98 participants.

Prochaine étape pour Loïc Huguenin : les Championnats d’Europe en Sardaigne, mi-octobre, avec un objectif, se qualifier pour les Mondiaux ISAF. Chloé Huguenin et Noam Kobel s’envoleront pour leur part en Sicile pour les Championnats d’Europe U23. /comm-lgn


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Le Tanzanien Alphonce Felix Simbu arrache le marathon

Le Tanzanien Alphonce Felix Simbu arrache le marathon

Autres sports    Actualisé le 15.09.2025 - 08:33

100 m haies: Ditaji Kambundji veut jouer les premiers rôles

100 m haies: Ditaji Kambundji veut jouer les premiers rôles

Autres sports    Actualisé le 15.09.2025 - 04:03

Plus de 100'000 manifestants propalestiniens réunis à Madrid

Plus de 100'000 manifestants propalestiniens réunis à Madrid

Autres sports    Actualisé le 14.09.2025 - 22:55

Première réussie pour la Foulée des Deux Thielles

Première réussie pour la Foulée des Deux Thielles

Autres sports    Actualisé le 14.09.2025 - 15:53

Articles les plus lus

Crawford crée l'exploit face à Canelo

Crawford crée l'exploit face à Canelo

Autres sports    Actualisé le 14.09.2025 - 08:11

Doublé jamaïcain sur 100 m, Seville devant Thompson

Doublé jamaïcain sur 100 m, Seville devant Thompson

Autres sports    Actualisé le 14.09.2025 - 15:47

Première réussie pour la Foulée des Deux Thielles

Première réussie pour la Foulée des Deux Thielles

Autres sports    Actualisé le 14.09.2025 - 15:53

Plus de 100'000 manifestants propalestiniens réunis à Madrid

Plus de 100'000 manifestants propalestiniens réunis à Madrid

Autres sports    Actualisé le 14.09.2025 - 22:55

Peres Jepchirchir remporte le marathon devant Tigst Assefa

Peres Jepchirchir remporte le marathon devant Tigst Assefa

Autres sports    Actualisé le 14.09.2025 - 07:09

Hécatombe sur 1500 m: Ingebrigtsen et Habz sortis dès les séries

Hécatombe sur 1500 m: Ingebrigtsen et Habz sortis dès les séries

Autres sports    Actualisé le 14.09.2025 - 07:23

Crawford crée l'exploit face à Canelo

Crawford crée l'exploit face à Canelo

Autres sports    Actualisé le 14.09.2025 - 08:11

Doublé jamaïcain sur 100 m, Seville devant Thompson

Doublé jamaïcain sur 100 m, Seville devant Thompson

Autres sports    Actualisé le 14.09.2025 - 15:47