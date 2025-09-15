L’apprentissage se poursuit pour les véliplanchistes neuchâtelois

Les jeunes véliplanchistes neuchâtelois sont partis à la découverte d’une nouvelle catégorie d’âge aux Championnats du monde de planche à voile olympique. Sur l’océan atlantique, au sud du Portugal à Portimao, Chloé Huguenin, Noam Kobel et Loïc Huguenin ont pris part à 19 manches chez les moins de 23 ans. Pour Chloé Huguenin et Noam Kobel, âgés tous deux de 19 ans, il s’agissait de la découverte de leur nouvelle catégorie. La Bevaisanne termine au 41e rang et son coéquipier du Neuchâtel Funboard Team au 52e. Le saut a été encore plus grand pour Loïc Huguenin. À seulement 17 ans, et évoluant encore en U19, le Bevaisan a également pu prendre part à ces compétitions afin de s’habituer à la catégorie supérieure et apprendre sur la planche adulte. Il a pris une très encourageante 53e place sur 98 participants.

Prochaine étape pour Loïc Huguenin : les Championnats d’Europe en Sardaigne, mi-octobre, avec un objectif, se qualifier pour les Mondiaux ISAF. Chloé Huguenin et Noam Kobel s’envoleront pour leur part en Sicile pour les Championnats d’Europe U23. /comm-lgn