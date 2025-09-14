Première réussie pour la Foulée des Deux Thielles

Cette course à pied était organisée pour la première fois dimanche dans le cadre des 700 ans ...
Première réussie pour la Foulée des Deux Thielles

Cette course à pied était organisée pour la première fois dimanche dans le cadre des 700 ans du Landeron. Près de 400 personnes ont pris part à cette édition inaugurale, qui pourrait bien en appeler d’autres.

Lucas Fasquel a remporté la victoire dimanche lors de la première édition de la Foulée des Deux Thielles au Landeron. Lucas Fasquel a remporté la victoire dimanche lors de la première édition de la Foulée des Deux Thielles au Landeron.

Les mollets ont chauffé au Landeron. La première édition de la Foulée des Deux Thielles était organisée dimanche dans le cadre des festivités des 700 ans du Landeron. Pas loin de 400 inscriptions ont été enregistrées. Les participants ont pu profiter d’un parcours de 8,9 kilomètres tracé entre les rives de la Thielle et le vieux-bourg du Landeron. Car l’objectif était bien de courir, mais également de visiter, selon Simon Girard, président de la manifestation. « On peut courir, se faire mal et en même temps regarder le décor et en profiter », souligne-t-il. Quant à l’affluence, elle ravi l’organisateur : « c’est exceptionnel, on ne s’attendait pas à ça ».

Simon Girard : « Il y a une forte probabilité que quelques éditions suivent cette première. »

Du côté sportif, le premier vainqueur de cette foulée des 2 Thielles se nomme Lucas Fasquel. L’habitant de la Neuveville s’impose en 31’48’’. Mais tout s’est joué au sprint jusque dans les derniers mètres avant de pouvoir savourer. « C’était une belle course, on s’est bien tiré la bourre », appréciait le gagnant du jour une fois la ligne franchie.

Lucas Fasquel : « C’est chouette, le parcours fait bien découvrir la Thielle et le village. »

A noter encore que chez les dames, c’est la Chaux-de-Fonnière Stéphanie Thévenaz qui l’a emporté en 36’48’’. /gjo


