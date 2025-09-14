Première réussie pour la Foulée des Deux Thielles

Les mollets ont chauffé au Landeron. La première édition de la Foulée des Deux Thielles était organisée dimanche dans le cadre des festivités des 700 ans du Landeron. Pas loin de 400 inscriptions ont été enregistrées. Les participants ont pu profiter d’un parcours de 8,9 kilomètres tracé entre les rives de la Thielle et le vieux-bourg du Landeron. Car l’objectif était bien de courir, mais également de visiter, selon Simon Girard, président de la manifestation. « On peut courir, se faire mal et en même temps regarder le décor et en profiter », souligne-t-il. Quant à l’affluence, elle ravi l’organisateur : « c’est exceptionnel, on ne s’attendait pas à ça ».