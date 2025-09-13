Convivialité, activité et découverte : Les Family Games sont de retour

La 7e édition des Panathlon Family Games se tient dimanche à La Chaux-de-Fonds. Pas moins de 35 clubs proposeront gratuitement des initiations au stade de La Charrière et dans ses environs.
La Chaux-de-Fonds va vivre au rythme du sport ce dimanche. La 7e édition des Panathlon Family Games prendra ses quartiers à La Charrière et dans ses environs de 9h à 17h. Au fil des ans, la manifestation est devenue un rendez-vous attendu par de nombreux curieux et amateurs de sport du canton. L’an dernier, près de 2'000 personnes ont pris part aux initiations et autres ateliers proposés lors de cette journée. Preuve de cette tendance positive, 35 clubs chaux-de-fonniers, un record, participeront à l’événement cette année. « Au niveau de la date, on est pile dans la rentrée scolaire et la rentrée sportive des clubs. Ça donne cette impulsion », se réjouit le président des Family Games, Yann Moulinier.
Inclusion et découverte
Avec comme mots d’ordre, la découverte, les rencontres et l’inclusion, l’organisateur de l’événement, le Panathlon Club des Montagnes neuchâteloises, n’a pas révolutionné son concept pour cette nouvelle édition. En revanche, il note que deux clubs se présenteront pour la première fois au public : Le Boccia Club Montagnard et l’association c2crew, adepte de dirt VTT. Des nouveaux venus qui tombent parfaitement dans la ligne des Panathlon Family Games. « Le club de boccia est installé depuis 70 ans au pied du Stade de la Charrière, il était évident que nous devions les inviter. On crée ainsi une vraie diversité », souligne Yann Moulinier.
Yann Moulinier : « Le but est de créer une diversité pour que chacun puisse découvrir sa nouvelle passion. »
Succès à double tranchant
Le succès grandissant de la manifestation n’effraye pas les organisateurs. « On s’adapte au public. Il y a encore un peu de place à La Charrière. Et l’idée de travailler sur plusieurs sites à l’avenir à déjà été évoquée », éclaire Yann Mouliner.
Certains clubs, en revanche, ont parfois du mal à suivre le rythme des demandes d’inscriptions et se retrouvent obligés de mettre en place des listes d’attentes. « C’est vrai que ça peut créer un peu de frustration, mais ça peut aussi inciter ces clubs à voir plus grand », positive Yann Moulinier.
« Cette frustration doit pousser les clubs à grandir. »
Pour rappel, les Family Games sont gratuits et ouverts à tous. Ils auront lieu de 9h à 17h dimanche à La Charrière. /gjo