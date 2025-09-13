Convivialité, activité et découverte : Les Family Games sont de retour

La Chaux-de-Fonds va vivre au rythme du sport ce dimanche. La 7e édition des Panathlon Family Games prendra ses quartiers à La Charrière et dans ses environs de 9h à 17h. Au fil des ans, la manifestation est devenue un rendez-vous attendu par de nombreux curieux et amateurs de sport du canton. L’an dernier, près de 2'000 personnes ont pris part aux initiations et autres ateliers proposés lors de cette journée. Preuve de cette tendance positive, 35 clubs chaux-de-fonniers, un record, participeront à l’événement cette année. « Au niveau de la date, on est pile dans la rentrée scolaire et la rentrée sportive des clubs. Ça donne cette impulsion », se réjouit le président des Family Games, Yann Moulinier.





Inclusion et découverte

Avec comme mots d’ordre, la découverte, les rencontres et l’inclusion, l’organisateur de l’événement, le Panathlon Club des Montagnes neuchâteloises, n’a pas révolutionné son concept pour cette nouvelle édition. En revanche, il note que deux clubs se présenteront pour la première fois au public : Le Boccia Club Montagnard et l’association c2crew, adepte de dirt VTT. Des nouveaux venus qui tombent parfaitement dans la ligne des Panathlon Family Games. « Le club de boccia est installé depuis 70 ans au pied du Stade de la Charrière, il était évident que nous devions les inviter. On crée ainsi une vraie diversité », souligne Yann Moulinier.