Bastien Lambercier frappe fort à Kitzbühel

Le triathlète neuchâtelois a pris la 9e place de sa demi-finale des championnats d’Europe « ...
Bastien Lambercier frappe fort à Kitzbühel

Le triathlète neuchâtelois a pris la 9e place de sa demi-finale des championnats d’Europe « Youth » vendredi après-midi en Autriche. Un résultat qui lui permet de se qualifier pour la finale prévue samedi.

Bastien Lambercier a réalisé une belle performance vendredi en Autriche. (photo : Tri4fun) Bastien Lambercier a réalisé une belle performance vendredi en Autriche. (photo : Tri4fun)

Performance majuscule pour Bastien Lambercier. Le jeune neuchâtelois a terminé au 9e rang de sa demi-finale des championnats d’Europe « Youth » de triathlon vendredi après-midi à Kitzbühel. Sur le parcours autrichien, Bastien Lambercier s’est arraché en vélo puis en course à pied pour arracher cette place, synonyme de qualification pour la finale prévue samedi. Une performance d’autant plus remarquable que le Neuchâtelois évolue avec des athlètes de 2008, alors qu’il est lui-même de 2010. Il termine finalement son parcours en 35’55’’ et concède 1’30’’ au vainqueur britannique Lucas Gorill. /comm-gjo


 

