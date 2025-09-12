Performance majuscule pour Bastien Lambercier. Le jeune neuchâtelois a terminé au 9e rang de sa demi-finale des championnats d’Europe « Youth » de triathlon vendredi après-midi à Kitzbühel. Sur le parcours autrichien, Bastien Lambercier s’est arraché en vélo puis en course à pied pour arracher cette place, synonyme de qualification pour la finale prévue samedi. Une performance d’autant plus remarquable que le Neuchâtelois évolue avec des athlètes de 2008, alors qu’il est lui-même de 2010. Il termine finalement son parcours en 35’55’’ et concède 1’30’’ au vainqueur britannique Lucas Gorill. /comm-gjo
Bastien Lambercier frappe fort à Kitzbühel
Le triathlète neuchâtelois a pris la 9e place de sa demi-finale des championnats d’Europe « ...
RTN
Actualités suivantes
Le Conseil fédéral augmente les budgets 2025 et 2026 pour J+S
Autres sports • Actualisé le 12.09.2025 - 15:31
Quatre ans de suspension pour l'Américain Erriyon Knighton
Autres sports • Actualisé le 12.09.2025 - 15:35
Annik Kälin et Simon Ehammer jouent sur deux tableaux
Autres sports • Actualisé le 12.09.2025 - 04:03
Articles les plus lus
Annik Kälin et Simon Ehammer jouent sur deux tableaux
Autres sports • Actualisé le 12.09.2025 - 04:03
Le Conseil fédéral augmente les budgets 2025 et 2026 pour J+S
Autres sports • Actualisé le 12.09.2025 - 15:31
Quatre ans de suspension pour l'Américain Erriyon Knighton
Autres sports • Actualisé le 12.09.2025 - 15:35
La piste d’athlétisme de Colombier présente son nouveau visage
Autres sports • Actualisé le 10.09.2025 - 16:12
Annik Kälin et Simon Ehammer jouent sur deux tableaux
Autres sports • Actualisé le 12.09.2025 - 04:03
Quatre ans de suspension pour l'Américain Erriyon Knighton
Autres sports • Actualisé le 12.09.2025 - 15:35
VTT à Champéry: les deux blessées sont rentrées chez elles
Autres sports • Actualisé le 10.09.2025 - 08:53
La piste d’athlétisme de Colombier présente son nouveau visage
Autres sports • Actualisé le 10.09.2025 - 16:12