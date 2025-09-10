La piste d’athlétisme de Colombier présente son nouveau visage

Un nouveau départ pour le Stade du Littoral à Colombier. Après douze mois de travaux, le public est invité à découvrir les installations modernisées le 24 septembre prochain. Le chantier, estimé à 2,9 millions de francs, a permis « le remplacement complet du revêtement de la piste, la remise en état du système d’évacuation des eaux pluviales, la réfection du système d’arrosage du terrain central et la modernisation des équipements sportifs », précise un communiqué diffusé mercredi par le Syndicat intercommunal de l’anneau d’athlétisme. Lors de cette inauguration, le public pourra notamment profiter d’animations sportives.

À noter que la nouvelle piste a rouvert au public le 26 août dernier et a d’ores et déjà reçu une homologation officielle de Swiss Athletics. /comm-gjo