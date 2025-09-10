La piste d’athlétisme de Colombier présente son nouveau visage

Après un an de travaux, le Syndicat intercommunal de l’anneau d’athlétisme annonce que la piste ...
La piste d’athlétisme de Colombier présente son nouveau visage

Après un an de travaux, le Syndicat intercommunal de l’anneau d’athlétisme annonce que la piste du Stade du Littoral à Colombier sera inaugurée officiellement le 24 septembre.

La population est invitée à découvrir les nouveaux équipements du Stade du Littoral le 24 septembre. (Photo : Syndicat intercommunal de l'anneau d'athlétisme) La population est invitée à découvrir les nouveaux équipements du Stade du Littoral le 24 septembre. (Photo : Syndicat intercommunal de l'anneau d'athlétisme)

Un nouveau départ pour le Stade du Littoral à Colombier. Après douze mois de travaux, le public est invité à découvrir les installations modernisées le 24 septembre prochain. Le chantier, estimé à 2,9 millions de francs, a permis « le remplacement complet du revêtement de la piste, la remise en état du système d’évacuation des eaux pluviales, la réfection du système d’arrosage du terrain central et la modernisation des équipements sportifs », précise un communiqué diffusé mercredi par le Syndicat intercommunal de l’anneau d’athlétisme. Lors de cette inauguration, le public pourra notamment profiter d’animations sportives.

À noter que la nouvelle piste a rouvert au public le 26 août dernier et a d’ores et déjà reçu une homologation officielle de Swiss Athletics. /comm-gjo


 

Actualités suivantes

Pas de mesures supplémentaires contre les hooligans

Pas de mesures supplémentaires contre les hooligans

Autres sports    Actualisé le 10.09.2025 - 12:55

VTT à Champéry: les deux blessées sont rentrées chez elles

VTT à Champéry: les deux blessées sont rentrées chez elles

Autres sports    Actualisé le 10.09.2025 - 08:53

La gagnante du dernier Sierre-Zinal disqualifiée et suspendue

La gagnante du dernier Sierre-Zinal disqualifiée et suspendue

Autres sports    Actualisé le 09.09.2025 - 21:59

La chaleur représentera « un défi », estime Coe

La chaleur représentera « un défi », estime Coe

Autres sports    Actualisé le 09.09.2025 - 13:33

Articles les plus lus