Baptiste Gloor se joue des obstacles

Après avoir vécu l’incroyable aventure de Ninja Warrior, Baptiste Gloor se prépare pour les Mondiaux de parkour. Il figure parmi les as d’une discipline sportive complète et bien structurée.
Les courses d’obstacles constituent sa passion : Baptiste Gloor est un adepte inconditionnel de parkour. En juin dernier à Lisbonne, cet étudiant chaux-de-fonnier avait décroché la médaille de bronze des championnats d’Europe des moins de 20 ans. Et il a été retenu pour les championnats du monde qui se tiendront du 11 au 14 septembre à Göteborg en Suède, toujours dans la catégorie des moins de 20 ans. Ces compétitions font l’objet d’un règlement très précis, généré par une fédération internationale ad hoc : « Ce sont des parcours style Ninja Warrior sur 100 mètres à franchir le plus rapidement possible », détaille Baptiste Gloor. « Cela paraît tout simple, mais ce n’est pas évident. »
L’an dernier au Costa Rica, Baptiste Gloor avait déjà pris part aux Mondiaux, se classant huitième.
Baptiste Gloor : « J’estime avoir un bon niveau. »
Le Parkour constitue aujourd’hui une discipline sportive à part entière. Elle puise son inspiration dans les parcours du combattant, méthode d’entraînement militaire pour franchir toutes sortes d’obstacles, naturels ou urbains. Les compétitions sont exigeantes et nécessitent de développer des qualités physiques assez complètes : « Je m’entraîne déjà dans une salle spécialisée à Chavornay qui comprend un parcours Ninja. Il faut être fort aussi bien dans le haut et bas du corps et c’est pour cela que je fais de la musculation. Enfin, je fais de la course, surtout des sprints et de l’explosivité. »
« C’est vraiment complet comme sport. »
Si Baptiste Gloor est un adepte inconditionnel des compétitions, le jeune chaux-de-fonnier retiendra d’avoir participé à l’émission de télévision, Ninja Warrior : « Après avoir passé un casting et des tests physiques à Paris, je figurais dans les 200 athlètes retenus pour le plateau TV. Cela se passait à Cannes et l’ambiance était vraiment incroyable ». Baptiste Gloor n’a pas dépassé le stade des qualifications, mais il est plutôt fier de ce qu’il a réalisé : « J’ai fait un bon parcours, j’ai signé le deuxième temps de la soirée. Mais malheureusement, j’ai affronté un concurrent qui avait déjà été deux fois finaliste. Il a gagné notre duel ».
« J’espère qu’ils vont me reprendre l’année prochaine. »
Baptiste Gloor aux championnats du monde de parkour : c’est du 11 au 14 septembre à Göteborg, en Suède. /mne