Baptiste Gloor se joue des obstacles

Les courses d’obstacles constituent sa passion : Baptiste Gloor est un adepte inconditionnel de parkour. En juin dernier à Lisbonne, cet étudiant chaux-de-fonnier avait décroché la médaille de bronze des championnats d’Europe des moins de 20 ans. Et il a été retenu pour les championnats du monde qui se tiendront du 11 au 14 septembre à Göteborg en Suède, toujours dans la catégorie des moins de 20 ans. Ces compétitions font l’objet d’un règlement très précis, généré par une fédération internationale ad hoc : « Ce sont des parcours style Ninja Warrior sur 100 mètres à franchir le plus rapidement possible », détaille Baptiste Gloor. « Cela paraît tout simple, mais ce n’est pas évident. »

L’an dernier au Costa Rica, Baptiste Gloor avait déjà pris part aux Mondiaux, se classant huitième.