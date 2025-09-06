Les coureurs en ont pris plein les yeux sur la Vendangeuse

Un concept qui plaît

À la fin de la course, lorsque nous sommes allés demander aux principaux concernés ce qu’ils avaient pensé du parcours, tous disaient pratiquement la même chose : « C’était magnifique. » « La cave Chambleau : la petite allée, les cyprès, le château, la vue sur le lac… Franchement, on ne peut pas faire tellement mieux », s’émerveille Clémence, tout juste après son effort. Selon Yannick, un autre concurrent, le fait de courir dans les vignes rajoute une touche de fun : « C’était difficile à anticiper parce qu’on a fait de beaux zigzags dans les vignes. Ça ressemble presque plus à de la course d’orientation, où il faut toujours changer de direction. »

Les réactions à l'issue de la Vendangeuse

