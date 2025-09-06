Les coureurs en ont pris plein les yeux sur la Vendangeuse

Le tracé de la course pédestre d’Auvernier, qui a eu lieu samedi, a pour habitude de faire ...
Le tracé de la course pédestre d’Auvernier, qui a eu lieu samedi, a pour habitude de faire passer ses concurrents sur des chemins habituellement interdits au public. Une particularité qui fait la fierté des organisateurs et qui régale les mirettes des sportifs.

La Vendangeuse propose un parcours qui sort de l'ordinaire. (Photo archives : Bertrand Pfaff) La Vendangeuse propose un parcours qui sort de l'ordinaire. (Photo archives : Bertrand Pfaff)

La Vendangeuse sort des sentiers battus. La course pédestre d’Auvernier s’est déroulée samedi. Un peu plus de 328 personnes ont franchi la ligne d’arrivée sur les six épreuves au programme de la journée. Des bambins aux coureurs aguerris, il y en avait pour tous les goûts. Dans la course principale de 10,5 km et 207 m de dénivelé, les participants ont été épatés par des paysages inédits. « On passe par des terrains privés et des zones interdites au public. Aujourd’hui, on est par exemple passé par les caves de Montmollin », explique le responsable communication de l’événement, Hugo Tulli. Autre particularité : avant le départ, les coureurs ne savaient pas encore à quelle sauce ils allaient être mangés. « Le parcours n’est pas dévoilé avant le jour même », ajoute Hugo Tulli.

Hugo Tulli : « On essaie de faire le parcours de manière originale. »

Un concept qui plaît

À la fin de la course, lorsque nous sommes allés demander aux principaux concernés ce qu’ils avaient pensé du parcours, tous disaient pratiquement la même chose : « C’était magnifique. » « La cave Chambleau : la petite allée, les cyprès, le château, la vue sur le lac… Franchement, on ne peut pas faire tellement mieux », s’émerveille Clémence, tout juste après son effort. Selon Yannick, un autre concurrent, le fait de courir dans les vignes rajoute une touche de fun : « C’était difficile à anticiper parce qu’on a fait de beaux zigzags dans les vignes. Ça ressemble presque plus à de la course d’orientation, où il faut toujours changer de direction. »

Les réactions à l'issue de la Vendangeuse

Chez les hommes, la victoire du jour est revenue au Chaux-de-Fonnier Julien Fleury en 37 minutes et 14 secondes. Chez les dames, c’est la fondeuse de Cormondrèche, Wilma Lauenstein, qui s’est imposée en 47 minutes et 11 secondes. Retrouvez les résultats complets ici. /yca


