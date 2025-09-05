Le Neuchâtel Sports Rugby Club veut rebondir

L'équipe de Puits-Godet lance son championnat de Ligue B samedi à 15h00 contre Berne. Le club ne veut pas revivre une saison aussi compliquée que la précédente, où le maintien n'avait été assuré qu'à la dernière journée.

Le Neuchâtel Sports Rugby Club se sent bien en Ligue B. L’équipe de Puits-Godet lance sa saison samedi. Elle affronte Berne à 15h00 sur son terrain. C’est le troisième championnat consécutif que les Neuchâtelois disputeront à ce niveau. Son président Guillaume Egger se rappelle : « on a fait une première saison qui était assez satisfaisante. La saison passée a été plus compliquée. On s’est sauvé à la dernière journée ». Depuis, les Neuchâtelois n’ont pas cessé de s’entraîner en vue du championnat 2025-2026 (ils ne se sont pas laissé de vacances durant l'été) et malgré la perte d’un de ses trois coaches, Guillaume Egger dit pouvoir compter sur ses hommes : « ils sont tous motivés, prêts à repartir », déclare-t-il.

Guillaume Egger : « Ça a permis de se rebooster. »

Comme un poisson dans l'eau en LNB

Pour cette saison, les objectifs sont clairs. Le premier : assurer le maintien en Ligue B. Le deuxième : viser le « final four ». Ce tour à élimination, qui réunit les quatre meilleures équipes du championnat pour des demi-finales et une finale pour le titre, fait son retour cette année dans cette catégorie de jeu. De quoi offrir un nouvel enjeu à la compétition. Selon le président du Neuchâtel Sports Rugby Club, l’équipe a le niveau pour la LNB. En revanche, il ne veut pas brûler les étapes : « il est complètement illusoire de dire : on veut retourner en Ligue A ». 

« Jouer la promotion en LNA, pas ces prochaines saisons. »

Le Neuchâtel Sports Rugby Club affronte donc Berne samedi à 15h00, pour sa première rencontre de Ligue B. Retrouvez le programme complet et les résultats de l’équipe de Puits-Godet ici. /yca


