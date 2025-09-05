Le Neuchâtel Sports Rugby Club veut rebondir

L'équipe de Puits-Godet lance son championnat de Ligue B samedi à 15h00 contre Berne. Le club ne veut pas revivre une saison aussi compliquée que la précédente, où le maintien n’avait été assuré qu’à la dernière journée.
Guillaume Egger : « Ça a permis de se rebooster. »
Comme un poisson dans l'eau en LNB
Pour cette saison, les objectifs sont clairs. Le premier : assurer le maintien en Ligue B. Le deuxième : viser le « final four ». Ce tour à élimination, qui réunit les quatre meilleures équipes du championnat pour des demi-finales et une finale pour le titre, fait son retour cette année dans cette catégorie de jeu. De quoi offrir un nouvel enjeu à la compétition. Selon le président du Neuchâtel Sports Rugby Club, l’équipe a le niveau pour la LNB. En revanche, il ne veut pas brûler les étapes : « il est complètement illusoire de dire : on veut retourner en Ligue A ».
« Jouer la promotion en LNA, pas ces prochaines saisons. »
Le Neuchâtel Sports Rugby Club affronte donc Berne samedi à 15h00, pour sa première rencontre de Ligue B. Retrouvez le programme complet et les résultats de l’équipe de Puits-Godet ici. /yca