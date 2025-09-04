Un siècle d’échecs à la Béroche

C’est un jeu millénaire qui retrouve une seconde jeunesse. Les échecs comptent de plus en plus d’adeptes depuis quelques années. La discipline a successivement profité du Covid, d’une série à succès, et des réseaux sociaux pour séduire un public plus large et aussi plus jeune. L'application spécialisée Chess.com a d'ailleurs récemment franchi le cap des 200 millions d'utilisateurs.

Dans les clubs de la région, la tendance est un peu moins perceptible. Au club de la Béroche, qui fêtera ses 100 ans cette année, l’explosion du nombre d'amateurs ne se répercute pas encore de manière spectaculaire sur les adhésions. La forte progression des échecs en ligne représente « un avantage, car le nombre de joueurs augmente, mais un gros désavantage, car les gens ont plus de mal à se bouger et venir en club », explique Bertrand Banderet, président du club d’échecs de la Béroche.