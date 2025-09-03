Un Neuchâtelois champion de Suisse de tir

Bernard Scanio est champion de Suisse de tir. L’habitant de Wavre s’est imposé lors du match couché à 300 mercredi matin à Thoune. Le tireur de la société de Peseux partage le podium avec le Saint-Gallois, Patrick Sprenger (2e) et le Glaronais, Fredi Ronner (3e). Seul autre Neuchâtelois en lice, le Vallonnier Rémy Bohren a, lui, terminé au 12e rang. /comm-yca