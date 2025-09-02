Navigateur neuvevillois aux côtés d'Alan Roura

Yann Burkhalter montera sur le bateau d’Alan Roura. Le skipper neuvevillois intégrera dimanche l’équipage du navigateur genevois en vue de la cinquième et dernière étape de l’Ocean Race Europe, entre Gênes et Boka Bay, au Monténégro. Son aventure devrait durer environ une semaine.

Après avoir bouclé la minitransat en solitaire de 2017, Yann Burkhalter avait mis de côté son goût du grand large. Désormais père de famille, il a toutefois été attiré par le projet d’Alan Roura du Team Amaala (Swiss Offshore Team). Le but du genevois est de former des jeunes navigateurs suisses, de leur transmettre son savoir en vue de prendre le départ de l’Ocean Race 2027 proprement dit, soit cette fois-ci le Tour du monde à la voile en équipage et avec escales.

Yann Burkhalter ne se projette pas aussi loin. La première étape consistait déjà à prendre part à l’Ocean Race Europe sur l’Imoca 60 skippé par Alan Roura. Le Neuvevillois ne cache pas sa fascination pour ces bateaux, utilisés plus habituellement sur des courses océaniques en solitaire. Les Imoca 60 n'ont rien à voir avec la coquille de noix sur laquelle Yann Burkhalter a navigué lors de la minitransat : « Pour moi, c’est une opportunité incroyable de monter sur un voilier pareil, qui ne se représentera certainement pas souvent. L’Ocean Race, c’est vraiment une course de professionnels. Tous les grands noms de la voile sont passés par là. »