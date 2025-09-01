Trois véliplanchistes neuchâtelois aux mondiaux

Le Neuchâtel Funboard Team sera représenté par trois Neuchâtelois aux championnats du monde de planche à voile des moins de 23 ans, du 6 au 13 septembre à Portimao, au Portugal. Tous trois sont encore en phase d’apprentissage dans leur nouvelle catégorie d’âge. On peut le considérer ainsi, à tout le moins déjà pour Loïc Huguenin, qui à 18 ans, a encore l’âge de naviguer dans la catégorie inférieure : l’apprentissage est bien réel, notamment pour la maîtrise du matériel qui change, adapté aux adultes.

Noam Kobel et Chloé Huguenin n'ont pas le choix. A 19 ans, le grand saut est pour eux. Ils vont devoir se frotter à des véliplanchistes de 2 à 3 ans plus aguerris. Et en planche à voile, l’expérience n’est pas un vain mot : « C’est réellement un élément qui compte », plaide Chloé Huguenin, seule Suissesse sélectionnée par Swiss Sailing pour ces mondiaux.