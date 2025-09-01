Coup de frein pour Naël Gumy en triathlon

Coup d’arrêt brutal pour Naël Gumy. Le Neuchâtelois s’était déplacé à Zagreb ce week-end, pour y disputer une manche de la Coupe d’Europe juniors de triathlon.

Dans le deuxième volet de son triptyque, la partie vélo, il a été entraîné dans une chute collective. Projeté lourdement au sol, il a été touché au niveau de l’épaule et de la clavicule, une blessure qui pourrait s’avérer sérieuse.

Naël Gumy doit passer des examens médicaux pour évaluer la gravité de sa lésion. Sa participation au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (EYOF), prévu en septembre à Kitzbühel, est désormais fortement compromise.

A Zagreb, Naël Gumy avait parfaitement commencé sa course. Au terme du parcours de natation, il était sorti en quatrième position de l’eau. /comm-mne