Coup de frein pour Naël Gumy en triathlon

Le triathlète neuchâtelois a été victime d'une lourde chute à Zagreb, dans le cadre de la Coupe ...
Coup de frein pour Naël Gumy en triathlon

Le triathlète neuchâtelois a été victime d'une lourde chute à Zagreb, dans le cadre de la Coupe d'Europe juniors. Il souffre d'une épaule. Sa participation au Festival olympique de la jeunesse est compromise. 

Après la natation, Naël Gumy était quatrième (Photo : archives).  Après la natation, Naël Gumy était quatrième (Photo : archives). 

Coup d’arrêt brutal pour Naël Gumy. Le Neuchâtelois s’était déplacé à Zagreb ce week-end, pour y disputer une manche de la Coupe d’Europe juniors de triathlon.

Dans le deuxième volet de son triptyque, la partie vélo, il a été entraîné dans une chute collective. Projeté lourdement au sol, il a été touché au niveau de l’épaule et de la clavicule, une blessure qui pourrait s’avérer sérieuse.

Naël Gumy doit passer des examens médicaux pour évaluer la gravité de sa lésion. Sa participation au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (EYOF), prévu en septembre à Kitzbühel, est désormais fortement compromise.

A Zagreb, Naël Gumy avait parfaitement commencé sa course. Au terme du parcours de natation, il était sorti en quatrième position de l’eau. /comm-mne 


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Un demi-million de fans à la Fête fédérale de lutte à Mollis (GL)

Un demi-million de fans à la Fête fédérale de lutte à Mollis (GL)

Autres sports    Actualisé le 01.09.2025 - 12:51

Eva, Camille et Lola, « fières » d’avoir couru le triathlon de La Chaux-de-Fonds

Eva, Camille et Lola, « fières » d’avoir couru le triathlon de La Chaux-de-Fonds

Autres sports    Actualisé le 31.08.2025 - 20:34

Armon Orlik nouveau Roi de la lutte

Armon Orlik nouveau Roi de la lutte

Autres sports    Actualisé le 31.08.2025 - 18:12

Joel Girrbach termine 7e à Crans-Montana

Joel Girrbach termine 7e à Crans-Montana

Autres sports    Actualisé le 31.08.2025 - 17:45

Articles les plus lus

Une délégation de 31 athlètes

Une délégation de 31 athlètes

Autres sports    Actualisé le 30.08.2025 - 21:31

La course Cressier – Chaumont a 50 ans : son fondateur en raconte la naissance

La course Cressier – Chaumont a 50 ans : son fondateur en raconte la naissance

Autres sports    Actualisé le 31.08.2025 - 11:19

Joel Girrbach termine 7e à Crans-Montana

Joel Girrbach termine 7e à Crans-Montana

Autres sports    Actualisé le 31.08.2025 - 17:45

Armon Orlik nouveau Roi de la lutte

Armon Orlik nouveau Roi de la lutte

Autres sports    Actualisé le 31.08.2025 - 18:12