La course Cressier – Chaumont a 50 ans : son fondateur en raconte la naissance

C’est l’heure des podiums samedi en début d’après-midi à Chaumont. Les coureurs se sont réfugiés sous la tente pour manger, se réchauffer et échapper à la pluie qui arrose cette édition anniversaire de Cressier – Chaumont. Monte alors sur « scène », à l’invitation du speaker, un homme de 84 ans. Simon Fournier, le fondateur de cette course désormais cinquantenaire. Applaudissements nourris !

Nous lui avons tendu le micro. Et Simon Fournier raconte qu’à l’époque, il venait de participer à quelques courses de montagne, « dont Sierre – Zinal » et que lui, l’amateur de trail et entraîneur des jeunes au club de foot, a naturellement voulu lancer sa course sur des chemins qu’il connaissait par cœur. « Nous avons tout de suite eu des représentants de six nationalités. Ma maison était occupée par des coureurs. » Il faut rappeler qu’à l’époque, « les radios n’existaient pas. On avait trouvé un système avec une antenne de 25 mètres sur la salle de gym de Cressier et une autre à Chaumont, prêtée par une société », se souvient Simon Fournier.