Eva, Camille et Lola, « fières » d’avoir couru le triathlon de La Chaux-de-Fonds

La 17e édition du triathlon de La Chaux-de-Fonds a connu un beau succès populaire pour son retour à la normale. L’avant-dernière étape des Jurassik Series a enregistré 581 participants dimanche. Annulée en 2023 à cause de la tempête du 24 juillet, transformé en duathlon l’an dernier en raison des travaux de rénovation de la piscine des Mélèzes, l’épreuve proposait à nouveau son parcours traditionnel de 500m de natation, 20km de vélo et 5,5km de course à pied. « C’est incroyable ! Le soleil aide bien aussi. On a un bel engouement pour les épreuves par équipe, c’est génial », se réjouit Valérie Schmidt, membre du comité d’organisation.

