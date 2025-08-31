Eva, Camille et Lola, « fières » d’avoir couru le triathlon de La Chaux-de-Fonds

La 17e édition du triathlon de La Chaux-de-Fonds a connu un beau succès populaire pour son retour à la normale. L’avant-dernière étape des Jurassik Series a enregistré 581 participants dimanche. Annulée en 2023 à cause de la tempête du 24 juillet, transformé en duathlon l’an dernier en raison des travaux de rénovation de la piscine des Mélèzes, l’épreuve proposait à nouveau son parcours traditionnel de 500m de natation, 20km de vélo et 5,5km de course à pied. « C’est incroyable ! Le soleil aide bien aussi. On a un bel engouement pour les épreuves par équipe, c’est génial », se réjouit Valérie Schmidt, membre du comité d’organisation.
Valérie Schmidt : « Une participation incroyable ! »
Les enfants ont été nombreux cette année. C’est l’objet du reportage de RTN. Nous avons assisté au relais d’Eva, Camille et Lola, trois nageuses du club de natation de La Chaux-de-Fonds qui faisaient équipe.
Notre reportage
Chez les « grands », le Jurassien Nathan Gigon et la Chaux-de-Fonnière d’origine Romane Gauthier se sont imposés. /vco