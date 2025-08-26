Le demi-siècle de Cressier - Chaumont

C’est la plus ancienne épreuve à figurer au calendrier neuchâtelois des courses à pied : la cinquantième édition de Cressier – Chaumont a lieu samedi 30 août. Le parcours originel comprend toujours 11 km 500 pour 800m de dénivelé. L’option « trail » introduite il y a cinq ans est aussi maintenue : elle présente 21 kilomètres et 1'300m de dénivelé, via un détour par la métairie de Chuffort. Mais cette édition anniversaire comprend aussi une nouveauté, « La Conviviale », destinée aux coureurs moins aguerris : « Nous avons abandonné le parcours raccourci au départ d’Enges pour le remplacer par une boucle facile de 8 kilomètres sur Chaumont », précise Marc Tosetti, membre du comité d’organisation. « Et en plus, nous la déclinons en plusieurs variantes, soit un tour normal, deux tours en relais, ou sous la forme d’un biathlon qui combine course à pied et VTT, en faire seul ou à deux ».
Marc Tosetti : « C’est un parcours type BCN Tour. »
L’introduction de l’option trail – la Costaude – il y a cinq ans répondait à l’air du temps : « En fait, c’était une demande des coureurs. Un questionnaire de satisfaction leur avait été envoyé au moment où la Société d’intérêt public de Chaumont avait repris l’organisation de l’épreuve », résume encore Marc Tosetti.
Le départ de la « Costaude » est également donné au pied des vignes à Cressier, mais les coureurs ne tirent pas directement sur Chaumont, un détour leur est proposé via la métairie de Chuffort.
« On va dans le format du temps. »
Marraine de l’épreuve, la Vaudruzienne Laurence Yerly a inscrit à 14 reprises son nom au palmarès de Cressier - Chaumont. /mne