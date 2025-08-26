Le demi-siècle de Cressier - Chaumont

L’introduction de l’option trail – la Costaude – il y a cinq ans répondait à l’air du temps : « En fait, c’était une demande des coureurs. Un questionnaire de satisfaction leur avait été envoyé au moment où la Société d’intérêt public de Chaumont avait repris l’organisation de l’épreuve », résume encore Marc Tosetti.

Le départ de la « Costaude » est également donné au pied des vignes à Cressier, mais les coureurs ne tirent pas directement sur Chaumont, un détour leur est proposé via la métairie de Chuffort.