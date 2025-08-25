Plus haute marche du podium pour Loïc Huguenin

Le véliplanchiste bevaisan a dominé la régate internationale qui s'est tenue à Silvaplana, ...
Plus haute marche du podium pour Loïc Huguenin

Le véliplanchiste bevaisan a dominé la régate internationale qui s'est tenue à Silvaplana, dans la catégorie des moins de 19 ans. En élites dames, sa soeur Chloé se classe deuxième.

Belle victoire de Loïc Huguenin. (Photo : Huguenin) Belle victoire de Loïc Huguenin. (Photo : Huguenin)

C’était une bonne répétition générale avant les championnats de Suisse de planche à voile. Trois véliplanchistes neuchâtelois sont montés sur le podium lors de la régate internationale qui s'est tenue la semaine dernière sur le lac de Silvaplana, en Engadine.

Au terme de dix manches disputées sous le Maloja, vent local très réputé, le Bevaisan Loïc Huguenin s’est imposé dans la catégorie des moins de 19 ans alors que la St-Blaisoise Ernestine Inversin a pris le troisième rang chez les filles. Chloé Huguenin se classe deuxième en élites dames. Les championnats nationaux se disputeront au même endroit, dès jeudi. /mne 


