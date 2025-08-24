Bastien Jornod s’impose en patron à Saint-Imier

Bastien Jornod tient sa revanche. Deuxième l’an dernier à Saint-Imier, le triathlète neuchâtelois a cette fois-ci remporté l’Erguëlathlon, quatrième étape des 3athlon Jurassik Series, dimanche après-midi. Il a bouclé les 400 mètres de natation, les 20 kilomètres de vélo et les 7,5 kilomètres de course à pied en seulement 1h07’32’’. Il devance de près de deux minutes le Jurassien Gauthier Monnerat, vainqueur des trois premières étapes, et de plus de trois minutes le Français Romain Badstuber.

Chez les dames, c’est Carole Perrot qui a pu lever les bras à Saint-Imier. Elle a bouclé son parcours en 1h19’13’’. La Jurassienne Lisa Creti (1h20’50’’) et la Chaux-de-Fonnière Lyne Dubois (1h21’04’’) complètent le podium. /gjo