Lucas Ruffieux, le premier homme au-dessus de sa voile

Faire un looping en parapente ? Lucas Ruffieux l’a fait. Le voltigeur de Saint-Blaise est devenu, le 4 août, le premier parapentiste à passer entièrement au-dessus de sa voile lors de cette figure. Un exploit rendu possible grâce à un nouveau type d’aile. « Le parapente était un peu la seule discipline qui ne pouvait pas faire de looping jusque-là. Les deltaplanes, les planeurs, les avions peuvent le faire, mais en parapente, on n’avait pas l’énergie nécessaire », explique-t-il. « Beaucoup pensaient que c’était impossible et qu’on ne pourrait jamais convertir assez d’énergie pour passer le looping en entier », ajoute-t-il. Ce mythe est donc tombé lorsque le Neuchâtelois s a accompli l’impensable.