Lucas Ruffieux, le premier homme au-dessus de sa voile

Le Saint-Blaisois est devenu le premier au monde à réaliser un looping en parapente. Lucas Ruffieux a accompli cet exploit le 4 août dernier et il décrit une sensation « complètement folle ».

Lucas Ruffieux est le premier homme au monde à avoir réalisé un looping en parapente. (Photo : Lucas Ruffieux)

Faire un looping en parapente ? Lucas Ruffieux l’a fait. Le voltigeur de Saint-Blaise est devenu, le 4 août, le premier parapentiste à passer entièrement au-dessus de sa voile lors de cette figure. Un exploit rendu possible grâce à un nouveau type d’aile. « Le parapente était un peu la seule discipline qui ne pouvait pas faire de looping jusque-là. Les deltaplanes, les planeurs, les avions peuvent le faire, mais en parapente, on n’avait pas l’énergie nécessaire », explique-t-il. « Beaucoup pensaient que c’était impossible et qu’on ne pourrait jamais convertir assez d’énergie pour passer le looping en entier », ajoute-t-il. Ce mythe est donc tombé lorsque le Neuchâtelois s a accompli l’impensable.

Lucas Ruffieux : « La sensation pendant le looping est assez folle, parce que je suis vraiment très longtemps au-dessus de la voile. »

Ecouter le son

Pour réussir ce que personne n’avait tenté avec succès avant lui, Lucas Ruffieux a utilisé un nouveau type de voile : les parakytes. Issues d’un mélange entre une voile de parapente et de kite, elles permettent de gagner en vitesse et en énergie, atteignant jusqu’à 140 km/h contre environ 75 km/h pour une voile classique.

« C’est l’invention de ces nouvelles voiles qui nous a fait penser que ça devenait possible. Après, il fallait essayer. »

Ecouter le son

Actuellement étudiant à distance en économie et management, Lucas Ruffieux espère un jour vivre pleinement de sa passion. Il travaille déjà comme pilote tandem à Interlaken et participe à de nombreuses compétitions de voltige. Son objectif ultime : « aller aussi loin que possible dans la discipline et travailler avec une marque ». Et de conclure : « Je verrai bien où le vent me mène. » /yca

La vue, lorsque Lucas Ruffieux avait la tête en bas, était saisissante. (Photo : Lucas Ruffieux)


 

