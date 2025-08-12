Une riche expérience suédoise pour Léo Guenin

Une expérience suédoise pour Léo Guenin. Après avoir obtenu son CFC et sa maturité de médiamaticien, le fondeur du Val-de-Ruz a quitté la région pendant deux ans pour se consacrer à 100% à son sport. Il s’est envolé pour la Suède, où il a participé à plusieurs compétitions. Il a notamment remporté la médaille de bronze sur le 10km classique des moins de 23 ans (U23) aux Championnats de Suède de ski de fond ce printemps. Le choix de la Suède s’est fait assez facilement pour le Vaudruzien. « On sent une vraie culture du ski de fond, les infrastructures mises à disposition sont incroyables », déclare Léo Guenin.