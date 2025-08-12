Une riche expérience suédoise pour Léo Guenin

Il a quitté le cocon familial à 19 ans pour se consacrer uniquement au ski de fond. Léo Guenin revient de deux ans en Suède, où il y a pratiqué à 100% son sport. Un choix mûrement réfléchi pour bénéficier de la culture du ski de fond dans le deuxième meilleur pays au monde de la discipline.
Une expérience suédoise pour Léo Guenin. Après avoir obtenu son CFC et sa maturité de médiamaticien, le fondeur du Val-de-Ruz a quitté la région pendant deux ans pour se consacrer à 100% à son sport. Il s’est envolé pour la Suède, où il a participé à plusieurs compétitions. Il a notamment remporté la médaille de bronze sur le 10km classique des moins de 23 ans (U23) aux Championnats de Suède de ski de fond ce printemps. Le choix de la Suède s’est fait assez facilement pour le Vaudruzien. « On sent une vraie culture du ski de fond, les infrastructures mises à disposition sont incroyables », déclare Léo Guenin.
Léo Guenin : « Le ski de fond là-bas, c’est un peu comme le ski alpin chez nous. »
Des différences entre la Suisse et la Suède, il y en a beaucoup dans la culture du ski de fond, dans les infrastructures et aussi dans l’encadrement. Léo Guenin s’est entraîné avec le groupe de l’Université de Luleå. « Ça fait un gros changement de passer de s’entraîner ici tout seul […] à un groupe d’entraînement, six jours sur sept, deux fois par jour », sourit le Vaudruzien.
« Ça m’a fait un gros changement ! »
En partant en Suède, le fondeur vaudruzien est sorti du cadre Swiss-ski et s’est retrouvé non-éligible à une sélection en équipe nationale. Mais Léo Guenin ne regrette pas : « Si je devais le refaire, je le referais mille fois ! Plus qu’au niveau sportif, il y a aussi tout un aspect personnel qui est hyper enrichissant. » S’il va retourner quelques mois pour s’entraîner dans le Nord, Léo Guenin va ensuite revenir dans la région pour participer aux compétitions en Suisse cet hiver.
« J’espère qu’ils ont vu la progression et les résultats. »
Les objectifs de Léo Guenin sont d’intégrer la sélection nationale et de pouvoir participer aux Mondiaux U23 qui se dérouleront du 2 au 6 mars 2026 à Trondheim en Norvège. /lgn