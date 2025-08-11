Gymnastes neuchâtelois sacrés champions du monde

Leur histoire ressemble à un conte de fées : cinq athlètes de la Gym Chézard-Saint-Martin et huit de la Gym Serrières ont été sacrés champions du monde le 26 juillet à Lisbonne. Ils faisaient partie du Welsch Master Team, qui a décroché la première place du gala final du World Gym for Life Challenge au terme de leur exhibition originale, « Résurrection ». Cet événement est placé sous l’égide de la fédération internationale ; il consacre les prestations de groupes. S’il est ouvert à tous les gymnastes sans distinction d’âge, son niveau reste très élevé.

Placé sous l’impulsion d’une chorégraphe yverdonnoise, Myriam Laala, le Welsch Master Team a terminé en tête d’un concours qui a réuni quelque 130 groupes venus des cinq continents. Masqués et revêtus d’un costume noir, ses 59 gymnastes romands (dont les 13 Neuchâtelois) ont livré une prestation qui a donné le frisson aux 5'000 spectateurs de l’arène lisboète… ainsi qu’à ses acteurs : « On a encore un peu la tête dans les nuages. On n’a pas encore réalisé qu’on a gagné la médaille d’or », raconte Oksana Nobile, de la Gym Serrières. « On a envie de faire la fête, de partager cette médaille avec notre famille », enchaîne son camarade de club Sébastien Lohmann. « Mais c’est aussi le fruit d’un gros travail. Nous avons dû consentir à beaucoup de sacrifice et consacrer parfois des week-ends complets à l’entraînement. Personnellement, je fais de la gymnastique depuis 35 ans ».