Gauthier Monnerat et Lyne Dubois couronnés au Granitman

Gauthier Monnerat continue d’écraser le championnat jurassien de triathlon. Le Vadais a levé les bras pour la troisième fois de la saison sur les 3athlon Jurassik Series en autant de manches disputées. L'habitant de Bassecourt a remporté le Granitman samedi. Il a bouclé les 500 m de natation, 20 km de vélo et 5,5 km de course à pied qui reliaient Porrentruy et Asuel en 1h03’21’’. Gauthier Monnerat s’est adjugé sa première victoire dans un triathlon jurassien. L’athlète a devancé de 1’21’’ Alex Ferrin de Courchapoix. L’Ajoulot Livien Monti complète le podium 100% jurassien. Il a terminé avec 1’39’’ de retard sur le lauréat du jour.

Lyne Dubois s’est, de son côté, imposée pour la deuxième fois de sa carrière à Asuel. La Chaux-de-Fonnière a bouclé le tracé ajoulot en 1h13’32’’. Elle a devancé la Taignonne Sego Girard de 4’01’’ et la Soleuroise Camille Zimmermann de 4’15’’. Lyne Dubois est allée chercher ce succès malgré le fait qu’elle ait déraillé sur le parcours vélo.

La manifestation a connu un grand succès samedi malgré la chaleur. Plus de 250 participants se sont inscrits aux différentes épreuves du Granitman. Tous les résultats sont à retrouver ici. /fwo