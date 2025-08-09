Gauthier Monnerat et Lyne Dubois couronnés au Granitman

Le triathlète de Bassecourt et la Chaux-de-Fonnière ont levé les bras samedi à Asuel à l’occasion ...
Gauthier Monnerat et Lyne Dubois couronnés au Granitman

Le triathlète de Bassecourt et la Chaux-de-Fonnière ont levé les bras samedi à Asuel à l’occasion de la 3e manche des 3ahtlon Jurassik Series.

Une première victoire pour Gauthier Monnerat sur le Granitman. (Photo : Georges Henz). Une première victoire pour Gauthier Monnerat sur le Granitman. (Photo : Georges Henz).

Gauthier Monnerat continue d’écraser le championnat jurassien de triathlon. Le Vadais a levé les bras pour la troisième fois de la saison sur les 3athlon Jurassik Series en autant de manches disputées. L'habitant de Bassecourt a remporté le Granitman samedi. Il a bouclé les 500 m de natation, 20 km de vélo et 5,5 km de course à pied qui reliaient Porrentruy et Asuel en 1h03’21’’. Gauthier Monnerat s’est adjugé sa première victoire dans un triathlon jurassien. L’athlète a devancé de 1’21’’ Alex Ferrin de Courchapoix. L’Ajoulot Livien Monti complète le podium 100% jurassien. Il a terminé avec 1’39’’ de retard sur le lauréat du jour.

Lyne Dubois s’est, de son côté, imposée pour la deuxième fois de sa carrière à Asuel. La Chaux-de-Fonnière a bouclé le tracé ajoulot en 1h13’32’’. Elle a devancé la Taignonne Sego Girard de 4’01’’ et la Soleuroise Camille Zimmermann de 4’15’’. Lyne Dubois est allée chercher ce succès malgré le fait qu’elle ait déraillé sur le parcours vélo.

La manifestation a connu un grand succès samedi malgré la chaleur. Plus de 250 participants se sont inscrits aux différentes épreuves du Granitman. Tous les résultats sont à retrouver ici. /fwo

Lyne Dubois s'est imposée sous le soleil ajoulot. (Photo : Georges Henz) Lyne Dubois s'est imposée sous le soleil ajoulot. (Photo : Georges Henz)


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Victoires kényanes, Briffod et Mathys 4e

Victoires kényanes, Briffod et Mathys 4e

Autres sports    Actualisé le 09.08.2025 - 16:33

Athletissima: le plateau s'étoffe encore

Athletissima: le plateau s'étoffe encore

Autres sports    Actualisé le 08.08.2025 - 17:15

Pilatus ne livre plus d'avions aux Etats-Unis

Pilatus ne livre plus d'avions aux Etats-Unis

Autres sports    Actualisé le 08.08.2025 - 14:01

Procès sur la mort de Maradona: récusation de juges rejetée

Procès sur la mort de Maradona: récusation de juges rejetée

Autres sports    Actualisé le 07.08.2025 - 00:57

Articles les plus lus

Le kin-ball au Val-de-Travers, c’est pour tout le monde

Le kin-ball au Val-de-Travers, c’est pour tout le monde

Autres sports    Actualisé le 06.08.2025 - 11:02

Procès sur la mort de Maradona: récusation de juges rejetée

Procès sur la mort de Maradona: récusation de juges rejetée

Autres sports    Actualisé le 07.08.2025 - 00:57

Pilatus ne livre plus d'avions aux Etats-Unis

Pilatus ne livre plus d'avions aux Etats-Unis

Autres sports    Actualisé le 08.08.2025 - 14:01

Athletissima: le plateau s'étoffe encore

Athletissima: le plateau s'étoffe encore

Autres sports    Actualisé le 08.08.2025 - 17:15

Lyles et Jefferson-Wooden brillent aux sélections américaines

Lyles et Jefferson-Wooden brillent aux sélections américaines

Autres sports    Actualisé le 04.08.2025 - 09:05

Un triathlon solidaire à Cortaillod

Un triathlon solidaire à Cortaillod

Autres sports    Actualisé le 05.08.2025 - 09:41

Noah Lyles, Kenny Bednarek et Gabby Thomas à Athletissima

Noah Lyles, Kenny Bednarek et Gabby Thomas à Athletissima

Autres sports    Actualisé le 05.08.2025 - 22:45

Le kin-ball au Val-de-Travers, c’est pour tout le monde

Le kin-ball au Val-de-Travers, c’est pour tout le monde

Autres sports    Actualisé le 06.08.2025 - 11:02