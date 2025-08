Un triathlon solidaire à Cortaillod

Solidarité est le maître mot. Le Cortathlon, un triathlon que Lucas Burgdorfer a entièrement imaginé et coordonné, se déroulera le dimanche 10 août à Cortaillod. 500 mètres de natation, 19km de VTT et 5km de course sont au programme. Du concept à la logistique, en passant par la recherche de partenaires et la communication, le jeune homme a tout géré de A à Z. Lucas Burgdorfer n’est pas un inconnu dans le monde du triathlon : il a récemment représenté la Suisse aux Championnats du monde juniors de cross triathlon. Mais cette fois, il vivra l’événement derrière les barrières.