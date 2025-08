Mondiaux : bons résultats des jeunes véliplanchistes neuchâtelois

Un top-20 pour Loïc Huguenin aux Championnats du monde IQ Foil de planche à voile olympique. Sur l’océan atlantique, le Bevaisan a pris la 18e place dans la catégorie des U19, parmi 154 concurrents, entre le 24 juillet et jeudi à Brest. Chez les femmes, Ernestine Inversin a réalisé également une très belle performance. La jeune de St-Blaise s’est classée 15e chez les U17. Dans la même catégorie chez les garçons, deux autres véliplanchistes de St-Blaise repartent avec le sourire de Brest : Yoan Györvary et Raphaël Kobel ont pris respectivement les 28e et 32e places. /comm-lgn