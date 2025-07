Romain Simonet vise les sommets en voltige

Sa qualification, il a dû aller la chercher. Le membre du club Voltige Montmirail, Romain Simonet et son cheval Arlequin disputeront le championnat du Monde Junior de voltige équestre dès mercredi et jusqu’à dimanche en Autriche. La voltige équestre, c’est un mélange de danse, de figures acrobatiques et de précision, le tout sur un cheval en mouvement. La qualification pour ces Mondiaux n’a pas été simple. Le jeune athlète a dû franchir plusieurs étapes pour se faire une place au sein de l’équipe suisse junior. Il a su se montrer régulier et performant pour atteindre le niveau international.