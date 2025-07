Les Mondiaux d'escrime terminés pour Pauline Brunner

L’aventure est terminée pour Pauline Brunner aux Championnats du Monde d’escrime. À Tbilissi, le trio suisse, composé de la Chaux-de-Fonnière et des sœurs valaisannes Aurore et Angeline Favre, a été éliminé en 8es de finale dans le concours à l’épée par équipes. Les Suissesses, vice-championnes d'Europe il y a un mois, se sont inclinées devant l’Estonie sur un score total de 45 à 34. Pauline Brunner a concédé un match nul et deux défaites. Déjà éliminée en individuel, c’est la fin des Mondiaux en Géorgie pour la Chaux-de-Fonnière. /lgn