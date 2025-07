Mondiaux : Pauline Brunner et la Suisse passent

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Pauline Brunner. Après son élimination en individuel jeudi, elle a réalisé un bon départ dans le concours par équipes des Championnats du monde d’escrime ce vendredi. À l’épée, le trio suisse, composé de la Chaux-de-Fonnière et des deux Valaisannes Aurore et Angeline Favre, a battu l’Ouzbékistan 9-0 ce vendredi à Tbilissi. En Géorgie, Pauline Brunner a remporté ses trois duels : 5-0 face à Dilnaz Murzataeva, 22-11 contre Sevara Rakhimova et 42-29 devant Shakhzoda Egamberdieva. Prochaine rencontre : samedi en 16es de finale face à l’Estonie. /lgn