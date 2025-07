Cinq titres nationaux pour Loane Richard

Loane Richard au sommet lors des Championnats suisses juniors et élite de natation à Lausanne. Le week-end dernier, la nageuse du Red-Fish Neuchâtel est devenue championne de Suisse élite sur 100 mètres papillon, et a décroché deux titres de vice-championne sur 200 m papillon et 400 mètres quatre nages.

Chez les juniors, dans la catégorie des moins de 16 ans, la Marinoise de 15 ans a obtenu cinq titres nationaux : 100 m et 200 m papillon, 400 m 4 nages, 400 m et 800 m nage libre.

Du côté des autres nageuses du Red-Fish Neuchâtel, Ekatarina Vorobyova a remporté l’argent sur 100 mètres et le bronze sur 50 mètres papillon. Soannah Razakarivory, de son côté, a décroché le bronze sur 200 mètres 4 nages. /comm-yca