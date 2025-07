Maestro le taureau a trouvé son nouveau propriétaire

De la lutte suisse sur les Jeunes-Rives, c’était une première ce week-end ! La 140e Fête romande s’est tenue à Neuchâtel. Maestro a trouvé son nouveau propriétaire : le taureau du vainqueur est revenu à Joël Strebel. Sur l’ensemble des six passes de la journée, le colosse argovien a réalisé un meilleur total de points que son dauphin, le Lucernois Joël Wicki, qui avait été sacré roi de la lutte lors de la dernière Fête fédérale.

Joël Strebel n’a toutefois pas livré un parcours parfait. Il a perdu sa première passe face à Romain Collaud. Le jeune Broyard n’a pas poursuivi sur cette bonne lancée. Il termine septième, tout en sachant qu’il figure parmi les lutteurs romands les plus en verve. Il avait décroché la couronne fédérale il y a trois ans, alors qu’il n’avait que 20 ans. Les prémisses d’une belle carrière étaient lancées. Romain Collaud aura ainsi des lauriers à reconquérir lors de la prochaine Fête fédérale, qui approche à grands pas. Elle est programmée la fin du mois d’août dans le canton de Glaris. Organisé tous les trois ans, un rendez-vous de cette importance se prépare de longue date. Romain Collaud est le premier à l’affirmer : « Je dirais que cela se prépare durant deux ans au moins. La Fédérale représente vraiment nos Jeux olympiques. »

La préparation physique d’un lutteur à la culotte de jute est d’ailleurs devenue aujourd’hui très pointue : « La préparation musculaire est réellement essentielle, en tous les cas au minimum durant les deux hivers qui précèdent la Fédérale ». Mais la technique n’est pas à négliger non plus : « ll y a plusieurs prises qui existent maintenant. Il ne suffit plus de tomber sur son adversaire en lui cassant le dos. Il y a pas mal d’heures à effectuer également dans la sciure, conclut Romain Collaud.