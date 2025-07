Trophée des Rochers de Tablette bleu blanc rouge

Maxime Geoffroy a couru en 1h12’’39. Il lui a manqué 65 secondes pour battre le record du parcours détenu depuis trois ans par un citoyen du village, Gabriel Sintes, en 1h11’34’’ : « Je suis descendu fort pour tenter de battre une référence dans la région. Il m’a manqué une seconde pour y parvenir. » Maxime Geoffroy faisait allusion au temps réalisé par Marc Lauenstein, l'an dernier.

Chez les dames, la victoire est aussi française. Louise Wanner s’est imposée en 1h27’02’’. La coureuse de Morteau participait pour la première fois à ce Trophée des Rochers de Tablette : « On connaissait un petit peu la montée. On a vu qu’il y avait une course et comme ce n’est pas loin, on s’est dit pourquoi pas », raconte Louise Wanner qui ne s’attendait pas forcément à une course si exigeante : « Là, j’en ai assez. La montée était bien belle. Il fallait en garder un peu pour la descente. Il n’y avait pas de repos. »