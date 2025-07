Traversée Marthe Robert : Julien Baillod et Julie Billieux les plus rapides

Julien Baillod et Julie Billieux ont nagé le plus vite dans le lac de Neuchâtel. Ils ont remporté la 5e édition de la traversée Marthe Robert samedi. Les deux nageurs ont mis respectivement 1h31 et 1h47 pour rallier à la nage le Port de Cudrefin à la plage de Monruz à Neuchâtel, un parcours de 6,5 km.

Julien Baillod a terminé devant Jean-François Rochat et Pierrick Abrial. De son côté, Julie Billieux a devancé Charlotte Galbarini et Anne Michaud.

Julien Baillod ne s'en est pas arrêté là, puisqu’il a également remporté la course populaire de 1'500m, en terminant ex-aequo avec Philippe Allegrini en 20’21’’.

Selon le communiqué, pas moins de 83 nageurs se sont élancés pour cette traversée que ce soit de façon individuelle, ou en équipe de deux ou trois nageurs, sous la surveillance de bateaux accompagnateurs. Le comité d’organisation se dit « ravi du succès de cette belle journée ! » /comm-lgn